Etxeberria, ex alcalde de Egüés, juzgado hoy por revelación de secretos

El actual portavoz de Geroa Bai en el Ayuntamiento del Valle de Egüés y alcalde entre marzo de 2013 y junio de 2019, Alfonso Etxeberria Goñi, se sentará hoy en el banquillo de los acusados. Junto a un vecino de Badostáin que le ayudó a recuperar la información que había borrado la ex edil de UPN Carolina Potau del ordenador que utilizaba cuando era responsable de las sociedades municipales, serán juzgados por un presunto delito de descubrimiento de secretos y descubrimiento o revelación de secretos por funcionario público. En frente, como acusación, la propia Potau, otra ex edil regionalista en el Consistorio del Valle de Egüés, Estefanía Clavero, y quién precedió a Etxeberria como alcalde, José A. Andía, entonces miembro de UPN. Los tres figuraban en fotografías que se recuperaron del ordenador y que se incluyeron en un dossier encargado por Etxeberria y remitido al juzgado de Aoiz. Fue en el marco de la investigación que encabezaba el todavía edil por presuntas irregularidades en la gestión de UPN del Consistorio y las sociedades creadas en el mismo para promover viviendas e infraestructuras. Aquellas denuncias quedaron archivadas meses después por el juzgado de instrucción de Aoiz.

La vista, por procedimiento abreviado, tendrá lugar en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Comenzará hoy a las nueve y media con el interrogatorio de los dos acusados. Incluirá también una larga lista de testigos entre los que figuran ex ediles del Valle de Egüés, antiguos trabajadores del mismo y empleados de la sociedad municipal.

La apertura de juicio fue declarada en septiembre de 2019 tras cerrarse la instrucción llevada a cabo en el juzgado de primera instancia de Aoiz. La fiscalía de la Comunidad foral solicitó ante el juicio previsto penas de prisión para los dos acusados. También lo hicieron las acusaciones particulares. Los segundos reclamaron en aquellos escritos penas de entre tres años y seis meses de prisión e inhabilitación para cargo público. La fiscalía lo elevó a cuatro años y tres meses de prisión y ocho de inhabilitación contra el ahora portavoz de Geroa Bai y 2,6 contra el otro acusado.

ORDENADOR, FOTOS Y DOSSIER

El caso que hoy comenzará a juzgarse se abrió en 2013, tras una denuncia de Potau, Clavero y Andía. Inicialmente fue archivada y se retomó de nuevo en 2017, con otro titular en el juzgado de Aoiz. Le siguió una larga instrucción y varios meses de espera de pruebas periciales que acabaron con el auto de apertura de juicio. Etxeberria, que defiende que sus actuaciones se llevaron a cabo en la investigación de la “corrupción en la gestión de UPN”, pidió sin éxito el archivo de la causa y del juicio oral que se celebra finalmente.

El que fuera alcalde y después candidato de nuevo por Geroa Bai en 2019 había ordenado la recuperación de la información del ordenador que devolvió Potau tras ser forzada a dimitir en 2011 como edil de UPN. Alegó que no contenía información sobre la contabilidad de las sociedades. Además, encargó un dossier con fotos de la ex edil en viajes familiares, celebraciones con sus ex compañeros y en las que también tomaron parte representantes de empresas proveedoras y contratadas por el Ayuntamiento y las sociedades municipales. En una rueda de prensa señaló que se encontraron en el ordenador y que probaban la relación con los proveedores. Ya entonces UPN alertó de un posible delito contra la intimidad.