Pamplona, ejemplo de buenas prácticas de movilidad en un congreso

Actualizada 31/05/2021 a las 13:57

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha participado este mediodía en la mesa redonda ‘La movilidad sostenible en pueblos y ciudades en el marco de la Agenda Urbana española’. Es una de las propuestas del Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, el mayor encuentro del sector ambiental en España. La cita, de carácter bianual desde 1992, tuvo que aplazarse el año pasado por la pandemia y este año se está desarrollando de forma presencial en Madrid, del 31 de mayo al 3 de junio, bajo el lema “La recuperación que queremos”

El alcalde de Pamplona se sentaba con Amparo Marco Gual, alcaldesa de Castellón; Juan María Aburto Rike, alcalde de Bilbao; Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño y Carlos Manuel García Carbayo, alcalde de Salamanca. Son ciudades que, desde el punto de vista de la organización, están apostando por una movilidad sostenible con propuestas interesantes e innovadoras, desarrolladas en un marco estratégico más amplio que reclama políticas urbanas integradas, transversales y exigentes desde el punto de vista de la sostenibilidad social, económica y medioambiental. La mesa ha sido moderada por Ángela de la Cruz Mera, Subdirectora General de Políticas Urbanas.

Enrique Maya, que avanzaba la presentación mañana de la primera estrategia de la ciudad en relación a la transición energética y contra el cambio climático, recordaba que los esfuerzos de Pamplona por un cambio modal, desde una visión global de las formas de movilidad, fue premiada la semana pasada por la Federación Española de Municipios y Provincias.

ALGO MÁS QUE CARRILES BICI

Pamplona desarrolló como punto de partida un diagnóstico energético de la ciudad para concluir que el transporte es el responsable de más de la mitad de las emisiones contaminantes del término municipal (un 53%). Así, el Ayuntamiento decidió actuar de una forma global a medio y largo plazo y poniendo al peatón en la cúspide de la pirámide, ya que las ciudades diseñadas, pensadas y transformadas especialmente para los peatones tienen más calidad urbana y ofrecen más oportunidades al sector del comercio y la hostelería.

Hace ya tiempo, desde 2019, que Pamplona se constituyó como una ‘Ciudad 30’ trabajando por el calmado del tráfico y buscando que las calles interiores de los barrios de la ciudad sean seguras para peatones y ciclistas. En esa planificación, estos últimos ya no tienen que refugiarse en las aceras y así no se crean problemas de convivencia con quienes caminan. Pero, además, para los ciclistas la ciudad ha aumentado el número de carriles bici (incremento de la infraestructura ciclista) creando ejes ciclables no solo en los nuevos desarrollos, sino también –lo que es más complejo- en la ciudad consolidada, y ha generado una red de seis aparcamientos protegidos y videovigilados en distintos barrios de la ciudad a los que este año se sumarán otros tres.

Para fomentar la movilidad ciclista, la ciudad pondrá en marcha en septiembre un sistema de bicicleta pública 100% eléctrico, inicialmente con 400 bicicletas y, desde hace años, se imparten sesiones de educación para diversas edades a través de la Biciescuela y se organizan rutas ciclistas desde diferentes áreas del Ayuntamiento. Y, por supuesto, se trata de ir poco limitando el uso del coche, como ya se ha hecho por zonas, como con la peatonalización del Casco Antiguo. Y, para aquellos vehículos privados a motor deban circular, el Ayuntamiento apuesta decididamente por caminar hacia la electrificación.