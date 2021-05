Actualizada 02/05/2021 a las 06:00

¿Por qué el nombre Diabulus in musica? Porque es un término medieval. El ‘diabulus in musica’ es el tritono, el intervalo fa, si, que les sonaba terriblemente mal. Decían que se ha colado el diablo. Llegaron a preguntarme si éramos satánicos, que me hizo mucha gracia (risas). El miércoles tuvo un concierto de música sacra en Bilbao. Nada que ver con su vertiente de metal sinfónico. Tengo una vida musical bastante intensa. Canto en la Coral de Cámara de Pamplona y fuimos el miércoles a Bil