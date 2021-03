Ruta bardenera por los bares de Sarriguren

Actualizada 20/03/2021 a las 06:00

Un puñado de hosteleros experimentados apostó hace casi 15 años por Sarriguren cuando había más obreros que vecinos. La calle Bardenas Reales, peatonal de más de un kilómetro de longitud, se ha convertido en punto de encuentro y paseo de familias y cuadrillas, buen ambiente de vermú y tardeo. El viento que pega la mayoría de días es la única pega.

El Bardenas Reales fue el primero en abrir y apropiarse del topónimo. Y lo hizo a lo grande, con un restaurante de 200 metros y “cocina de autora” que ha dado bodas, bautizos y comuniones. María Amo, su dueña, recuerda los 450 menús diarios que daba en los comienzos a los obreros y gremios. A raíz de la pandemia, ha pasado de 12 empleados a ser un “negocio familiar” junto con sus hijas, María y Nerea Vález. “Nos hemos pasado a los almuerzos, picoteos, raciones...”, expresa María Amo.

La cervecería Old Dreams fue la segunda en instalarse. Local de ambiente irlandés, con cervezas de importación, música en vivo -cuando se podía- y “asientos cómodos donde tomar una buena copa en plan tranquilo”, explica Jos, que empezó de camarero con 14 años y ha pasado por largo historial de bares. Nunca ha estado en Irlanda pero quiso crear un “local especial, diferente”. Patricia y Marijose forman parte del equipo. El Haran, tercero en instalarse en la zona, también ha visto crecer a sus clientes “y sus chiquis” desde el 2008. Pablo Remón y Jone Ayerdi forman un tandem en la barra y la cocina. También han dado menús del día a obreros “los últimos los de Salesianos”.

Al Cachopo primero fue el Chill Out Tea y luego La Cachopería. Pese a los últimos cambios en la gestión, se ha seguido apostando por el filete de ternera con jamón y queso. “Funciona muy bien, tanto para mayores como para niños”, comenta Raúl Simón, camarero.

En la parte alta de la calle, de construcción reciente, también hay vida y chiquillería. Bien lo sabe Ekhine Tudela, vecina de Sarriguren y hostelera, que hace un año tomó las riendas de The Wall junto a dos amigos, Itxasne Esteban y Youssef Khafaga, cocinero de Alejandría (Egipto) afincado en Navarra. The Wall llevaba un tiempo cerrado y Ekhine fue alimentando su proyecto cada vez que pasaba por delante. “Me atraía, pero no quería meterme sola”, comenta. Lo reinauguraron en julio de 2020 y en enero pusieron terraza con velador. Youssef hace cocina fusión “navarra con toque árabe”, como las rabas de pollo con yogur y especias. “Cuando viajo a mi país me traigo un buen cargamento de especias”, comenta.

De ambiente más desenfadado, el Enjoy destaca por su zona de juegos con billar y su decoración vikinga. “Fue por darle un toque distinto y porque tenemos mucha cerveza belga”, explica Ángel Dequel Erro, su gerente. En la misma línea, el Groutxo bar ha hecho frente a la pandemia con humor y platos creativos nacionales e internacionales.

CALLE BARDENAS REALES

Groutxo Bocatas planchados, hamburguesas gourmet, ensaladas y cocina creativa como el planchado de cecina de babilla de Astorga amb tomàquet.

The Wall Platos fusión navarro-árabe. Surtido de pinchos, cazuelas y raciones. Destacan las rabas de pollo. Velador.

Enjoy Cervecería de ambiente vikingo. Especialidad en cazuelicas, callos, ajoarriero, carrilleras, calamares. 40 clases de cervezas. Zona de ocio con billar, futbolín y dardos. Carpa exterior.

Old Dreams Irish Pub. Surtido de cervezas de importación. Picoteos, hamburguesas, bocatas, pinchos y “buen café”. Música en vivo y espectáculos.

Bardenas Reales Hamburguesas, cazuelicas, raciones, paellas, bocadillos, ensaladas y pizzas. Del dulce, muffins y cookies artesanales. Amplio comedor.

Haran Menú diario y de fin de semana de comida casera. Menú infantil. Tortillas de patata y pinchos hechos al momento.

Al Cachopo Variedad de cachopos de elaboración propia, además de raciones, bocadillos y hamburguesas.

Pizza Buona Franquicia de pizzas.

Tuplyn Coffee Rosquillas decoradas.

Ogipan Tiene restaurante con hamburguesas, pinchos y bocadillos.

