Discrepancias en Beriáin ante la deuda pendiente con Caja Rural

10/03/2021

La deuda del Ayuntamiento de Beriáin con Caja Rural de Navarra tras un pleito por el aval para un crédito para promover en 2010 unas viviendas a través de la sociedad Morelucea sigue enfrentando al gobierno local y a la oposición. Los representantes de Adelante Beriain Aurrera, en el gobierno municipal, y los del PSN y Navarra Suma, en la oposición, reflejaron sus diferencias a la hora de afrontar un expediente que colea desde que en 2014 la entidad bancaria recurriese a los tribunales. Tras una primera sentencia desestimatoria, su demanda fue admitida y avalada hasta por el Tribunal Supremo. En diciembre se agotó la vía administrativa para recurrir. Y en la última sesión municipal, en pleno proceso negociador para el pago del dinero pendiente, la oposición apremió a planificarlo. El alcalde, José Manuel Menéndez (ABA), defendió destinar el remanente de las arcas municipales a inversiones y mejoras en servicios. Y anunció que está pendiente una reunión con Administración Local tras varias con Caja Rural.

El debate sobre la deuda llegó cuando el pleno debatía modificaciones presupuestarias. Un total de 16 actuaciones en diferentes servicios e infraestructuras que se financian con cambios en el presupuesto prorrogado desde 2019, remanente de tesorería y subvenciones del Gobierno foral como las destinadas a los Consistorios a raíz de la crisis de la covid y una partida nominativa de los presupuestos de Navarra para seguir con reformas en el colegio.

Las modificaciones las apoyaron los siete ediles que ahora forman Adelante Beriain Aurrera. En julio entraron tres ediles nuevas tras la renuncia de AVB y se adscribieron al grupo. Se opusieron al plan económico los dos del PSN y la única de los dos de Navarra Suma que acudió a la sesión. Valoraron algunos arreglos, como los de las ventanas en el colegio (109.600 euros) o el cambio en la depuradora de las piscinas (32.200). Pero criticaron otras que vieron menos urgentes ante la situación del Consistorio. Solange Quintana y Teresa Mena mencionaron expresamente la necesidad de planificar el pago de la deuda con Caja Rural y de contar con unos presupuestos que lo recojan.

REUNIÓN CON EL GOBIERNO

Las peticiones de la oposición se encontraron con la respuesta tajante del alcalde. Apuntó que aprobar un presupuesto implicaba reconocer el pago de la deuda e iniciarlo de manera inmediata. Y matizó que su formación había optado desde 2016 por destinar el remanente que dispone el Consistorio a servicios para los vecinos y no dejarlo para abonar deudas como la de Caja Rural. Explicó que hasta la fecha habían tenido lugar tres reuniones. “Creo que van por el buen camino y no es excusa para aprobar o no las modificaciones que se plantean”, reprochó a la oposición su postura y sus peticiones.

Antes del debate anunció que esta semana tendrá lugar una reunión con Administración Local. Desde la dirección general confirmaron que la habían solicitado y que escucharán sus planteamientos. El alcalde los avanzó: “lógicamente, les pediremos ayuda”.