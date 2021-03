Gurelur acusa al Ayuntamiento del Valle de Egüés de hacer un "destrozo ambiental" en la regata de Sarriguren

Actualizada 04/03/2021 a las 14:26

Gurelur ha acusado al Ayuntamiento del Valle de Egüés de hacer un "destrozo ambiental" en la regata que discurre por Sarriguren al eliminar árboles "en perfecto estado de conservación" y vegetación "sin estudio previo alguno".



"Con la construcción de la denominada 'eco ciudad' de Sarriguren desapareció gran parte de la naturaleza que hasta esas fechas se podía observar y disfrutar en esta localidad. De la urbanización de los campos de cultivo y de los terrenos naturales existentes antes de las obras sólo se salvó de la destrucción la regata que discurre por esta localidad", ha explicado la entidad en una nota.



"A pesar de todo ello, los responsables de gestionar y mantener los valores naturales de esta regata, sin estudio previo alguno, han eliminado y desmochado árboles en perfecto estado de conservación, y han eliminado vegetación arbustiva que existía en las orillas y en el cauce de la zona intervenida", ha censurado.



Según ha explicado, la contestación del Consistorio ha sido que la actuación en la regata "no necesitaba del permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ni del Departamento de Medio Ambiente, y que tampoco requería de la realización del preceptivo proyecto".



No obstante, Gurelur ha asegurado que "ha podido constatar y fotografiar in situ cómo lo manifestado por el Ayuntamiento no es verdad, dado que no sólo se han podado árboles en perfecto estado de conservación, si no que se han talado ejemplares en perfecto estado de conservación y se ha eliminado todo el sotobosque en la zona afectada por las obras". "Para llevar a cabo las talas de árboles y para eliminar la vegetación arbustiva, tal como ellos mismos reconocen, hace falta realizar un proyecto y tener las autorizaciones de la CHE y del Departamento de Medio Ambiente", ha recalcado.



"La consecuencia del destrozo vegetal realizado en la regata de Sarriguren es un fuerte impacto ambiental y paisajístico y una fuerte afección a las especies de aves que tienen en este reducto ambiental su lugar de nidificación, migración e invernada", ha advertido.



Gurelur ha resaltado que el Ayuntamiento del Valle de Egües "tiene entre sus obligaciones el gestionar convenientemente y proteger los valores ambientales de localidad de Sarriguren", lo que pasa por "no volver a eliminar la escasa vegetación que queda en pie" en la localidad.