Berrioplano anuncia controles de velocidad sin sanciones en Nuevo Artica

Actualizada 03/03/2021 a las 10:24

El Ayuntamiento de Berrioplano hizo pública ayer la campaña de vigilancia y control de velocidad que empezará en Artica y se extenderá a varios puntos de la cendea. Comenzará el día 15 y no irá acompañada de sanciones cuando se sobrepasen los límites.



La actuación, desveló el Consistorio en una nota, llega tras “reiteradas peticiones de los habitantes del municipio”. Y se plantea con “vocación pedagógica y no afán recaudatorio”, reiteran. De esta manera, se traducirá en que no se propondrán multas por exceso de velocidad. “De momento no habrá sanciones y por eso se informa con tiempo”, explicó el alcalde, Raúl Julio Bator (Navarra Suma).



Indica también desde el Ayuntamiento que el objeto es incrementar la seguridad de peatones y conductores y prevenir accidentes de tráfico y mejorar la circulación. Para su puesta en marcha se aplicará el convenio que han suscrito con Vialine en materia de seguridad vial. La firma se encarga de colocar el radar y de gestionar las sanciones y notificaciones.

Los primeros controles se llevarán a cabo en la calle Madres de la Plaza de Mayo y María Viscarret, ambas en Artica, y después entre Berrioplano y Berriosuso, en la calle Andrelopa. “Se avisa de los controles y se llevan a cabo para evitar problemas mayores porque en Artica hay puntos limitados a 30 kilómetros hora y se va a toda pastilla”, contó Bator.

Hasta ahora no han existido controles de velocidad en el municipio compuesto, sin cuerpo de seguridad propio y diez núcleos. Están en proceso de organización de un cuerpo de policía. Tras anunciar la contratación de un policía foral en comisión de servicios, se ha pospuesto y se va a analizar la situación de otros municipios de la comarca.