Mikel Del Molino, jefe de policía de Ansoáin: “La colaboración con la Policía Foral es cada vez mayor”

Actualizada 30/01/2021 a las 06:00

Natural de Pamplona y residente en Huarte, Mikel Del Molino Cruchaga, de 44 años, casado y padre de dos hijos, es desde hace dos semanas el jefe de la Policía Local de Ansoáin. Agente por vocación, llega desde la Policía Foral, a la que ingresó cuando tenía 24 años. Se hace cargo de un cuerpo con 18 integrantes, incluidos dos alumnos en la escuela de seguridad, que de nuevo ha pasado a cubrir las 24 horas con un mínimo de dos agentes en cada servicio.

Sustituye a Gorka Jiménez, que pidió su cese tras sacar una plaza en otro cuerpo y llega tras unos meses convulsos en los que se han sucedido quejas sindicales y políticas por la situación. “La acogida ha sido muy buena y la colaboración y me he encontrado un equipo muy profesional”, describe a sus nuevos compañeros. Afronta el cargo en un momento en el que, según desvela, la colaboración de la Policía Foral con las policías locales va en aumento. “Es lo que quiere el ciudadano, le da igual el color del policía, quiere soluciones. Y esa es la línea actual tras años más distanciados”, reflexiona. Al tiempo que reconoce que también ha contactado con responsables de la Guardia Civil y que también colaboran con ellos.



En la policía desde 2001, ¿cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a Ansoáin?

Ese año hice el ingreso y en junio de 2002 juré el cargo y estuve tres años y medio en Tudela. En 2005 pasé a Pamplona a la dirección de seguridad ciudadana y en 2006 pasé a cabo (agente de primera en la actualidad).



Casi media vida como policía, ¿Agente vocacional?

Siempre me llamó la atención el servicio público y vi la oportunidad de entrar. Me llena ayudar y es totalmente vocacional y no me arrepiento. Es cierto que se viven momento duros y cosas negativas, pero las positivas las superan. Te tocan fallecimientos, situaciones familiares y personales muy duras. Como decía un amigo, la policía solemos vivir en el peor momento en la vida de muchas personas, pero queda la satisfacción de poder colaborar y hay situaciones muy gratificantes.



Y veinte años después cambia de cuerpo, ¿que diferencias ve entre la Policía Foral y la Policía Local?

La principal es la cercanía con la ciudadanía. En Policía foral existe y se busca la cercanía con el ciudadano, pero al final el ámbito que abarcamos es muy amplio. Aquí estamos y trabajamos con los vecinos y el contacto es más directo y cercano y es bueno que nos conozcan y que conozcamos a la gente. Esa es la diferencia principal, porque el trabajo y las funciones son las mismas.



¿Con qué retos y objetivos llega al cargo?

Las pretensiones aquí vienen marcadas por lo que pide el ciudadano. Ha habido muchos problemas de actos vandálicos y demás, que no significa criminalizar a la juventud porque estamos contentos, pero hay una minoría que genera problemas y es una de las mayores quejas, por molestias. Trabajamos para tratar de erradicar con presencia y charlas. Entendiendo que los jóvenes están sufriendo bastante con la pandemia porque es su momento de relacionarse y les decimos que no se relacionen. Entendiendo todo, lo mal que lo pasan, intentamos el equilibrio. Y luego, sobre todo, darles seguridad. También a ellos que son un grupo muy vulnerable. Además vamos a trabajar el tráfico de drogas a pequeña escala, que es otra queja de vecinos. Y luego sobre todo el tema de la violencia de género, prioritario para ayuntamiento y policía. Apoyo a las víctimas cuando sucede, pero queremos trabajar con Igualdad para colaborar cuando detectemos posibles casos.



Menciona la violencia de género. ¿Preocupa por los números detectados?

Se mueve dentro de la media, no hay una casuística especial, pero sí una sensibilidad especial.



La movilidad en un ámbito tan urbano también es un tema recurrente.

Vamos a trabajar con la dirección general de Tráfico caminos escolares seguros, rutas para ciclistas y peatones y preparar campañas. Es complicado el equilibrio entre peatones, ciclistas, patines y vehículos. Pero es vital caminos seguros para los escolares y el equilibrio.