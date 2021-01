¿Habrá terrazas en las plaza de San José y Compañía?

Actualizada 24/01/2021 a las 06:00

Una conversación entre dos vecinos en un banco de la plazuela de San José mientras bebían dos cafés para llevar era una de las escenas que se podían ver ayer por la mañana en este rincón escondido en un lateral de la Catedral. Un padre jugando al escondite junto a sus dos pequeños era otra. Este espacio resulta ser un lugar de descanso para los vecinos y de asombro para los turistas. Su tienda de antigüedades, su fuente con cuatro caños, su calle Salsipuedes, que es la más pequeña de Pamplona, o la calle Redín son los elementos más característicos de esta plaza.

Es posible que de aquí a un tiempo otro elemento esté presente en la Plazuela de San José y también en la plaza de Compañía: las terrazas. Unos les dan la bienvenida y otros, en especial los vecinos, se muestran contrarios a la decisión de instalar jaimas para desarrollar el servicio hostelero.

“No me parece bien que vayan a poner terrazas. El entorno no acompaña y va a romper con la estética de la zona”, comentaba una vecina al salir de su casa en la plazuela de San José, lugar donde media docena de hosteleros de Navarrería han solicitado una carpa de explotación conjunta. “Deberían buscar otra solución, creo que estamos muchos vecinos de acuerdo. Además no hay sitio”, indicaba señalando los nueve bancos y casi una veintena de árboles.

Dos vecinos de Iturrama sacaban fotos junto a la fuente. “Estamos a favor de que se pongan pero entendemos a los vecinos. Les quitan su tranquilidad”, añadía Pablo González Correro. “Lo que pasa es que los hosteleros no pueden vivir de la comida para llevar”, argumentaba.

De camino hacia la plaza de Compañía, el otro punto en el que se pretenden instalar terrazas, queda la calle Curia. Allí, otro vecino se muestra contrario a la posible decisión. “No tengo mucha información tampoco, pero creo que no es buena idea poner terrazas en estas plazas”, reconocía. “Son dos puntos a los que solemos ir con los críos a jugar y claro...”, decía.

En las calles Compañía y Calderería la tónica es parecida. “Pones una jaima y le quitas encanto a la zona. Muy poca higiene. Me dan pena los hosteleros pero no es la solución”, explicaba Flora Salinas Ciordia, vecina desde hace cuatro años de Calderería, barajando la posibilidad de instalar terrazas también en la plazoleta que da acceso a la plaza de Compañía.

Por su parte, Patxi Guillén Guillén, vecino desde hace 20 años en el Casco Viejo, argumentaba que “si les ayudaran como lo tienen que hacer realmente no haría falta poner estas terrazas”. “A mi no me molesta, son los más afectados y esto va para largo”, concluía.

“Este asunto pasará por la mesa Covid del Ayuntamiento para que todos los grupos hablen sobre el tema y se tome una decisión”, explicó el alcalde Enrique Maya ayer.

Protestas de algunos vecinos de la calle Compañía

“No nos parece que esta sea la solución. Habrá que ayudarles de la manera que se hace con otros sectores: ERTES, subvenciones...”, indicaba Iñigo Virto Quecedo. Junto a él estaban los también vecinos de la zona Juantxo Ibarrola Frías e Iñigo Larrayoz Iribarren. Estos tres pamploneses se mostraban totalmente en desacuerdo ante la posibilidad de instalar terrazas de bares en la plaza de Compañía.

“No puede ser que la solución sea ocupar un espacio público delante del Centro de Salud, Escuela de Idiomas y el único sitio con parque infantil de todo el Casco Viejo exceptuando el de la Plaza San Francisco y Santa Ana”, señalaba Iñigo Virto. “Está todo mal pensado; ¿qué pasa con las ambulancias y el acceso al Centro de Salud?, la Escuela de Idiomas tiene que tener las ventanas abiertas como medida contra la covid, ¿qué pasa con los ruidos de las terrazas”, argumentaba Iñigo Larrayoz Iribarren.

“No veo justo quitarle al ciudadano el poco espacio que tiene, hay personas mayores que vienen a la plaza a estar tranquilos y puede que con las terrazas no les apetezca venir”, insistía Larrayoz. Estos tres vecinos están de acuerdo en que la plaza de Compañía “es uno de los pocos espacios del Casco Viejo que quedan libres para hacer otro tipo de actividades que no sean estar en una terraza tomando algo”.

“¿Por qué no se proponen otros sitios? El Bosquecillo, la Plaza de Toros...”, añaden. “Tenemos derecho a que se nos avise de que se están tomando determinadas decisiones que afectan a la convivencia. Nos hubiera gustado que nos hubiesen avisado y no enterarnos por otros medios”, lamentaba Iñigo Larrayoz.

“Esto no es una zona hostelera. Ahora solo hay un bar en la plaza y ha cumplido muy bien con las medidas. Sin embargo, si traes bares de otras calles e instalas una carpa claro que te conviertes en zona hostelera”, comentan. “Tenemos argumentos de peso y estamos muchos vecinos de acuerdo. Vamos a protestar para intentar que recapitulen y piensen mejor. Queremos que sepan que no hay conformidad. Esto está yendo muy rápido”, concluyen.