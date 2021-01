Ana Reguilón sustituye a Javier Álvarez como portavoz de AS Zizur en el ayuntamiento

Actualizada 13/01/2021 a las 10:47

La concejal Ana Reguilón es desde hoy la nueva portavoz de AS Zizur en el Ayuntamiento de Zizur Mayor en sustitución de Javier Álvarez, que ha estado en el cargo desde la creación de la plataforma municipalista hace seis años. Reguilón, de 49 años, casada y madre de tres hijos, es comerciante en la localidad. Como se recordará, ambos concejales fueron expulsados por Geroa Bai y EH Bildu del equipo de gobierno a principios de septiembre. Reguilón estaba al frente del área de Juventud y Participación Ciudadana, mientras que Álvarez dirigía el área de Hacienda y Desarrollo Económico. Desde entonces están en la oposición. En la votación de los Presupuestos de 2021 se abstuvieron.

“Es un reto al que me enfrento con gran responsabilidad y consciente de que asumo un compromiso con la ciudadanía que ha confiado y confía en AS Zizur como proyecto municipal”, ha destacado Reguilón, que además, cogerá las riendas de la organización en las próximas semanas. AS Zizur tiene previsto celebrar una Asamblea Extraordinaria en el mes de febrero a fin de elegir su nueva Comisión Coordinadora en la que también tendrá un papel importante Manuela Rodríguez como Secretaria de Organización. Rodríguez fue cuarta en las listas de AS Zizur en las últimas elecciones municipales, en la que esta plataforma obtuvo dos representantes.