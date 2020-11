Proponen nueva señalización para la carretera de Ezkaba

Actualizada 28/11/2020 a las 08:52

El tiempo suave y sin lluvia de los fines de semana, la imposibilidad de salir del término foral y el afán por buscar espacios accesibles al aire libre han multiplicado la presencia de personas en puntos como el monte San Cristóbal-Ezkaba. Lo saben bien los habituales en esta cima situada entre Pamplona y otros seis municipios de la comarca. Algunos de ellos, miembros de federaciones deportivas o el colectivo Sos Ezkaba, que hace cinco años impulsó el último proyecto para promover un parque comarcal, han planteado una serie de medidas urgentes para ordenar el acceso. La trasladaron a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que coordinó el plan comarcal. Ésta a su vez lo ha remitido al departamento de Cohesión Territorial, al que está adscrito el vial, que en realidad tiene categoría de camino y no de carretera y que hace unas semanas asfaltó el trazado dentro de las labores habituales de conservación. Ahora las estudiarán y analizará también la competencia respecto a lo que reclaman y la viabilidad de las medidas.



La Federación Navarra de ciclismo, la de deportes de montaña y escalada, Kea kirol taldea-Keamtb, IMBA Navarra (International mountain bicycling asociation) y SOS Ezkaba son las entidades y colectivos que solicitan las medidas urgentes. Resumen sus peticiones en un “reforzamiento de la señalización horizontal y vertical de la calzada” y dan ideas que, intuyen, reducirán problemas que se han vivido estas últimas semanas. En concreto, plantean el pintado de una linea divisoria central, continua o discontinua según el tramo, que “sirva como referencia a los usuarios de bicicletas y otros vehículos de por donde deben circular”. Apuntan también la instalación de señales de “ciclocalle con velocidad máxima de 30 km/h”, indique la preferencia de uso de dicha calzada por bicicletas y la limitación a 30 para todos los vehículos. Por otra parte, sugieren la colocación de señales para que los peatones circulen por la izquierda del carril, para que tengan referencia visual de los vehículos con los que se cruzan; de señales para que los perros vayan atados en el entorno de la carretera; la de prohibido adelantar cuando una bicicleta o peatón vayan en sentido contrario y “todas las que se estimen oportunas para tranquilizar el tráfico en el recorrido de acceso a la cima”.

Estas ideas las remitieron en primer lugar a la Mancomunidad que les recordó que, mientras no se apruebe definitivamente el plan para el parque, no tiene competencias al respecto Tampoco para otras consecuencias de la mayor afluencia de gente, como acumulación de basuras en papeleras y caminos y el control de vehículos, a parte de la orden para vaciar las papeleras dos veces por semana con cargo a una partida que aportan la mayoría de municipios. Los colectivos, de hecho, instan a que no se demore más este trámite de aprobación del PSIS. El documento marca líneas de actuación ligadas al mantenimiento de la zona natural, fomento de actividades deportivas o mejora de la red de caminos.