Actualizada 22/11/2020 a las 06:00

En un reportaje realizado el sábado por la mañana en las inmediaciones de la vieja estación de autobuses, por las calles de Pamplona y en los bares, ninguna de las ocho personas consultadas consideran eficaz la propuesta que quiere llevar a cabo el Ayuntamiento de Pamplona de habilitar la antigua estación de autobuses como un espacio para colocar las terrazas de los bares que no dispongan de ellas y que lo soliciten. “Nos parece fatal porque es aglutinar ahí a gente, montar una barraca y dar la oportunidad solo a unos pocos cuando las condiciones sanitarias que quieren cumplir ahí son las mismas que podemos cumplir en nuestro bar”, apuntan los hermanos Izco, propietarios del bar Montblanc. Además, explican que esas medidas son las que han estado cumpliendo ellos desde el inicio de la pandemia, así que consideran que deberían dejarles abrir siguiendo con las mismas medidas que estaban llevando a cabo hasta el cierre. “Siempre hemos cumplido todo: hemos controlado el aforo por lo que nadie se aglutinaba, había distancias entre las mesas, tapábamos los pintxos, se usaban mascarillas... Y encima no hemos tenido ningún contagio entre nuestros clientes habituales así que queremos que nos dejen abrir”, explican.

Los hermanos Izco también consideran que siempre se da preferencia a los bares que se encuentran en el centro y dejan de lado a los barrios de Pamplona ya que desplazar los pintxos cada cierto tiempo hasta la estación de autobuses no es rentable para todos. Una opinión que también comparte Ane Gil, camarera eventual en diferentes bares. “No es rentable estar desplazando los pintxos que hacemos hasta la estación porque requiere más esfuerzo y porque encima pierden calidad. Sin olvidarnos de que tenemos clientes habituales que viven cerca del bar y que no van a querer desplazarse hasta la estación de autobuses para consumir, así que se perderá dinero”, determina. La navarra también está descontenta porque cree que esa medida va a hacer que se aglutinen más personas en un mismo sitio en vez de repartir a la población entre los diferentes bares. “A mi personalmente me parece una mala idea porque se van a acumular clientes de diferentes bares en un mismo sitio y es más fácil repartir esa clientela que dejarla allí que también tiene el techo cerrado como un bar”, explica.

Al igual que Ane, Elisabet Galbán, camarera de la cafetería Manterola, que se encuentra abierta porque combina la actividad pastelera con su cafetería, está desconcertada con la medida. “No le veo sentido porque si no dejan consumir dentro de los bares tampoco deberían poner allí ningún espacio porque aunque abran las puertas también es un sitio con techo, igual que un bar”, expresa. También afirma estar preocupada por la competencia que esta nueva medida les puede generar a ellos. “En esta calle siempre hemos estado nosotros y otro bar, pero ahora vendrán muchos más y eso hará que reduzcamos las ventas, otra vez”, cuenta.

Esa competencia con la que afirma estar preocupada Elisabet Galbán también es una idea que comparte con ella Alberto González, de la administración de lotería número trece. “A mi creo que me va a beneficiar porque tengo el negocio justo delante, pero considero que a los bares y cafeterías que están aquí como Manterola les va a perjudicar. Encima solo van a abrir unos pocos así que hay otros que van a seguir necesitando abrir”, narra.

DESCONCIERTO CIUDADANO

Los navarros entrevistados han demostrado ciertas dudas ante la eficacia que tendría esta propuesta. “Creo que vamos a estar en un sitio cerrado igualmente porque aunque se puedan abrir las puertas tenemos un techo y así podemos estar en un bar. Es decir, me alegro porque le dan la oportunidad a los bares que no tienen terraza para abrir pero es algo que también pueden hacer directamente en sus establecimientos, creo yo”, explica la pamplonesa Alicia Iriarte.

Unai Cano, navarro, también comparte la opinión de Alicia ya que cree que en parte es una buena medida porque va a ayudar a los bares, pero también piensa que son los propios hosteleros los que lo podrían gestionar. “Creo que es mejor que cada bar se encargue de cumplir con las medidas sanitarias que se imponen y que se les deje abrir porque en la estación solo van a poder beneficiarse unos pocos establecimientos y creo que es necesario que se busque una fórmula que ayude a todos y a cada uno de ellos”, comenta.

Esa actitud positiva ante la propuesta también la comparte Paco Riancho que opina que hay que ayudar a los bares. “Creo que la idea es buena porque sabemos que las navidades van a ser diferentes y complicadas para todos, pero sobre todo para ellos. Creo que todo lo que sea para ayudarles debe ser bien recibido por los ciudadanos”, afirma. Aunque, como el resto de personas entrevistadas, también apuesta por medidas que ayuden a todos como la apertura total ya que considera que la estación de autobuses va a reunir a mucha gente.

La apertura total, definitivamente, es lo que consideran más eficaz los ciudadanos entrevistados para ayudar a los bares. Así lo explica también Marta Peña, pamplonesa. “A pesar de que se haya demostrado que los contagios han bajado tras su cierre creo que son necesarios y más si es un espacio en el que se puede asegurar una distancia y el uso de la mascarilla. Pero hay que ayudar a todos y no podemos dar la espalda a nadie”, cree.