Íñigo Goñi (PP) deja el grupo de Navarra Suma en Zizur

Actualizada 17/10/2020 a las 06:00

El concejal del PP en Zizur Mayor, Íñigo Goñi Istúriz, ha dejado el grupo municipal de Navarra Suma, que pasa a estar formado por cinco concejales de UPN. El edil popular no ha tenido contacto con sus ahora excompañeros desde que afloraron las diferencias internas hace dos semanas.

Goñi acusó este viernes a los concejales de UPN de Zizur de actuar con deslealtad y desprecio hacia su persona en este año y medio de legislatura. “Me han excluido de reuniones, me han ocultado información, a veces tenía que votar cosas que no habíamos debatido dentro del grupo. No he tenido libertad para expresarme”, señaló Goñi. En el último pleno, Goñi votó distinto al resto del grupo en las propuestas sobre tasas. El PP de Navarra le ha abierto un expediente disciplinario. “Mis compañeros de grupo votaron en contra de rebajar el impuesto de circulación a los vehículos ecológicos, de bajar tasas deportivas a las familias numerosas, cosas en la que yo estoy de acuerdo. Los concejales de UPN han tomado una estrategia de oponerse a todo lo que propone el equipo de gobierno. Están en una política de odio y ataques personales a otros concejales que yo no puedo compartir”, afirmó este viernes.

Íñigo Goñi se muestra defensor de la marca política de Navarra Suma y considera que está funcionando bien en otras instituciones. “Pero UPN de Zizur no ha tenido una actitud dialogante conmigo, más bien al contrario. Llevan tiempo presionándome para que deje la corporación y corra la lista”, afirmó. Goñi explica que en su larga trayectoria política, en Madrid y en Navarra, nunca ha vivido una situación como esta. “El Partido Popular de Navarra ha mostrado mucha generosidad renunciando a tener un proyecto propio en la Comunidad foral mientras da voz en Madrid a los problemas de la comunidad. Le estoy muy agradecido a Ana Beltrán por su desarrollo político. Yo soy leal al partido, pero no quiero que esta situación le perjudique”, concluyó Goñi, que sopesa su futuro en el PP.

NA+ pide la dimisión del edil de Función Pública

El grupo de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Zizur Mayor ha pedido la “dimisión inmediata” del concejal de Función Pública, Andoni Serrano (Geroa Bai), a raíz de unos mensajes en Twitter en los que ponía de relieve que hay funcionarios de nivel C que cobran en torno a 60.000 euros anuales y que hay funcionarios que “si no haces lo que dicen, te revientan proyectos”. La agrupación sindical Lankidetzan, tras una asamblea de trabajadores, emitió un comunicado para denunciar las “graves e inciertas” acusaciones de Serrano. Navarra Suma se hace eco de este comunicado y añade: “Le pedimos que dé las explicaciones a los trabajadores y se vaya”.