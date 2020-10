Actualizada 08/10/2020 a las 07:51

Los cambios en el tráfico de la calle Amaya se han convertido en uno de los arietes de la oposición contra la labor que desarrolla el concejal de Movilidad Fermín Alonso (Navarra Suma). Y el miércoles tocó de nuevo esta vez con una moción firmada por EH Bildu, PSN y Geroa Bai en la comisión de Urbanismo en la que se hacían eco de las críticas de Mancomunidad por el retraso del transporte público en este vial. En concreto, afirman en un informe que si continúa el actual diseño sería necesario invertir 700.000 euros para que las líneas 2,3, 5 y 11 recuperaran su frecuencia horaria. Y es que la única solución, añaden, sería reforzar estas líneas con un segundo autobús.

Por eso el miércoles la oposición en bloque pidió que se tomen soluciones urgentes y una de ellas sería volver al diseño de tráfico de antes de junio. En esta fecha, desde Movilidad se decidió menguar el tránsito rodado en la calle - “al borde de sus posibilidades”, dice un informe técnico del área municipal- con una doble medida: en el tramo comprendido entre Juan de Labrit y Cortes de Navarra y calle Arrieta, los dos actuales carriles serían uno para villavesas y taxis y otro sólo para coches. Y desde Arrieta hasta Baja Navarra se dejaba un único vial de 3,5 metros para el transporte público. El resto del tránsito rodado debía tomar Arrieta y Olite para salir a Baja Navarra.

Pero a los dos días de su implantación se permitió otra vez a los coches entrar en este segundo tramo. El resultado, dice la oposición, son los continuos atascos y retrasos de las villavesas. Pero Fermín Alonso les replica con los datos extraídos del informe de su área: se ha conseguido el objetivo de reducir el tráfico; se ha pasado de 12.316 coches al día a 8.200, lo que supone una merma del 34%. Unas cifras conseguidas el pasado mes de septiembre.

MÁS DE 800 COCHES

El informe del área indica que en el estudio del tráfico en la zona hecho en 2018, en hora punta había 895 vehículos circulando en el tramo comprendido entre Juan de Labrit y Arrieta y 880 aparecían desde Arrieta hasta Baja Navarra. De estos 880, 10 cogían el atajo de Teobaldos, 395 sentido este (Burlada-Francia), 165 sentido oeste (hacia Merindades), 310 sentido sur (continuidad por Amaya). Ahora, en septiembre, el descenso del número de coches diarios ha traído lógicamente la caída de vehículos en hora punta hasta 518.

Una toma de dirección de los conductores que hace pensar que al menos el 43 % de los que atraviesan Amaya viniendo de la calle Juan de Labrit está de paso; aquellos que no se quedan en el II Ensanche sino que atraviesan el centro de la ciudad para dirigirse a otras zonas más alejadas o municipios distintos, “En menos de 5 minutos pasan por calle Aoiz (salida hacia Soto Lezkairu o Mutilva) o bien giran hacia el este (dirección Burlada, Mendillorri, Francia) en la intersección con Baja Navarra”

Otro 19 % de los vehículos que en hora punta circulan por Amaya viniendo desde Juan de Labrit giran a la derecha (sentido oeste) en el cruce con Baja Navarra, hacia Merindades. “Se puede presuponer que estos vehículos también son tráfico de paso, ya que, seguramente, su destino estará más allá del II Ensanche. No obstante, y con objeto de determinar esta cuestión, el Servicio de Movilidad está proyectando instalar antenas en Príncipe de Viana y calle Tudela”, indican los técnicos del área de Movilidad.

Como se ha comentado, parte de ese tráfico de la calle Amaya ha sido reconducido a la paralela calle Olite a través de Arrieta. El documento técnico indica que no está saturada y podría admitir una porción de vehículos que circula por Amaya, principalmente el que gira hacia el este (Burlada-Francia) “si bien hay que tener en cuenta que es una calle con centros escolares y que por tanto es un entorno sensible, en el que lo deseable sería no incrementar el tráfico”.

En Olite, hay un único carril para cada una de las dos direcciones entre Arrieta y Teobaldos y, desde esta última calle en sentido hacia Baja Navarra se cuenta con dos y se sigue con uno sólo en el lado contrario. Ahora soporta 5.050 vehículos al día, con un paso de 480 en horas puntas.

La oposición acusa al edil de Movilidad de no dar información



“Resultado de una nefasta gestión política”, “ha empezado la casa por el tejado”, “si actúa sin consultar, la calle Amaya se la va a cometer usted solo”. Estas fueron algunas de las frases que el edil de Movilidad, Fermín Alonso (NA+) escuchó el miércoles en la comisión de Urbanismo de Borja Izaguirre (EH Bildu), Maite Esporrín (PSN) y Javier Leoz (Geroa Bai) sobre los cambios de tráfico en la calle Amaya.

Sus declaraciones venían justificadas por la defensa de una moción que firmaron los tres grupos de la oposición en la que pedían establecer soluciones a corto plazo para garantizar el buen desarrollo del transporte público en la zona, recuperar el diseño previsto en la anterior legislatura que contemplaba actuar primero en la cuesta de Labrit y recabar la opinión del Transporte Urbano Comarcal antes de iniciar cualquier medida. Y salió adelante mientras que NA+ se abstuvo.

Desde EH Bildu, Izaguirre dijo que el “afán por desmarcarse de la herencia de la anterior legislatura” presidida por su formación le hacía a Alonso actuar de forma unilateral y sin el consenso acordado de hacer primero el corredor sostenible de Labrit. “Y lo único que ha creado en la calle Amaya ha sido atascos, ruido y humo. El informe de Mancomunidad es demoledor, habla de 700.000 euros para mantener el servicio con la misma frecuencia, lo que le obligaría a comprar cinco autobuses”.

“Sabemos que el carril bici de Labrit, al reducir el tráfico, hubiera traído problemas. Y que después , con un calmado de coches, había que actuar en calle Amaya. Todo esto debería trabajarlo en la comisión donde contaría con más apoyos, por lo menos el de nuestro grupo porque medidas contestadas por los vecinos tienen que tener a un Ayuntamiento unido. Pero no nos cuenta nada”, añadió Javier Leoz, desde Geroa Bai.

“Ha metido coches en Pío XII y también en Padre Moret y ahora hace esto en la calle Amaya. Había que comenzar por el carril bici en Labrit y eso suponía reducir el tráfico que venía de la Rochapea. Pero actúa si información y lo único que ha conseguido es crear un gran agravio económico a Mancomunidad”, criticó a su vez Maite Esporrín, que subrayó además el retraso que acumulan cada día las villavesas que atraviesan el único carril de esta calle compartido con los coches.

Fermín Alonso replicó que había disminuido el tráfico en una calle muy saturada y recordó a la oposición que había sido el equipo de gobierno de NA+ el que había encargado el informe a la Mancomunidad. “Nos llegó el jueves y el viernes ya ustedes presentaban esta declaración. Poco tiempo me dejan para actuar”, dijo el concejal de Movilidad, que aseguró que la calle Amaya sigue en estudio. Alonso defendió su gestión al frente del área. “Nosotros hemos hecho 70 kilómetros de carril bici frente al kilómetro y medio de ustedes”.

Palabras que enfadaron a Borja Izaguirre. “No compare lo que ha hecho en la avenida Bayona y en la del Ejército con el carril bici de Pío XII. Es como comparar una servilleta con un mantel”, dijo el edil de EH Bildu.