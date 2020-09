El pleno de Burlada habilita la venta de 9.500 bonos comerciales

Actualizada 25/09/2020 a las 06:00

El tema que suscitó más debate en el pleno municipal de ayer de Burlada no fueron los bonos d e compra para el comercio, ni la subida de las tarifas deportivas o la modificación de precios del bar de jubilados. Los sesenta minutos sirvieron para un intercambio de opiniones, llegando incluso a veces a la discusión, sobre la prostitución. Y no la de Burlada, sino la del país y que llegó al pleno vía moción por el PSN.

Pero, seguramente, a los vecinos les interese más saber, y sobre todo a los comerciantes, que ayer el pleno dio luz verde a los 9.500 bonos de compra en tiendas, bares y firmas de servicios de la localidad. Unos bonos con un valor de 25 euros de compra, de los que el cliente paga 15 y el Ayuntamiento sufraga los 10 restantes. Así que para esta campaña las arcas municipales desembolsan 95.000 euros.

En breve, se habilitará en la web de Burlada la opción de compra de los vales, con un máximo de 3 por persona. A diferencia de otras localidades donde se ha puesto en marcha una iniciativa similar, no se ha limitado únicamente a los empadronados. También se abre la venta a clientes de fuera para, precisamente, incentivar más la compra en el comercio, hostelería y servicios locales.

La propuesta salió adelante con los votos del equipo de gobierno de Navarra Suma (con Ander Carrascón como alcalde en funciones por la ausencia de Ana Góngora), junto a EH Bildu, Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz, Podemos y Geroa Bai, cuyo edil Iñigo Uharte recordó que la idea había partido de su grupo.

PSN se abstuvo y su concejal Kevin Lucero aclaró que este voto en blanco obedecía a que la iniciativa no se había hecho eco de sus aportaciones. “Y nosotros creemos que de los tres bonos se debería limitar a uno el uso en la hostelería. Ya ha recibido ayudas de este Ayuntamiento y hay otros sectores que en cambio no han tenido ninguna”, dijo en referencia a la anulación de la tasa de terrazas. Desde EH Bildu, Berta Arizkun compartió el mismo argumento y añadió otras objeciones: que la venta fuera por internet lo que podría menguar la adquisición por una parte de la población. También dijo que habrá comercios que, debido a la amplia tramitación, no se adhirieran a la campaña. O preguntó si el Ayuntamiento iba a ser capaz de gestionar el trabajo que supondrá cada semana girar a los establecimientos el dinero de los bonos gastados. “Pero por responsabilidad votaremos que sí, ya que queremos que se incentive el pequeño comercio”.

Precisamente para impulsar las compras en la localidad, este verano el área de Cultura ha emplazado sus actividades junto a bares y tiendas de Burlada. “Y el resultado, nos han manifestado los comercios, ha sido bastante satisfactorio”, dijo la edil de Cultura Ana Monreal (Navarra Suma). Se programaron del 1 de agosto al pasado día 12 de este mes 14 actos de calle con la asistencia de 2.500 personas, de las que el 90% eran de Burlada y Erripagaña. El 70% de los grupos tenían presencia femenina, el 50% vecinos de Burlada y todos procedían de Navarra.

Petición unánime a Correos

Una declaración de EH Bildu sobre el cierre de la oficina de Correos de Burlada se convirtió en declaración institucional para reclamar a la firma postal que restituya el servicio suspendido desde el verano. Los dos trabajadores de la oficina de la calle San Miguel han pasado a la de Villava que ahora aglutina la atención a las dos poblaciones. Pero, critican desde Burlada, se forman grandes colas además de tener que desplazarse en coche para las gestiones.

Desde Correos se justificó la medida porque se solapaban horarios en dos localidades colindantes y que con la reunificación se podría ampliar el servicio a las tardes. Así la atención al público pasa de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 y de 16.30 a 20 horas en el número 3 de la calle Oihampea de Villava. Pero ayer el concejal y alcalde en funciones, Ander Carrrascón, anunció que ya ha solicitado una reunión con el responsable de la zona norte para demandar que se reabra la oficina.

NA+, PSN y Podemos condenan las pintadas contra la alcaldesa

El pleno tuvo el mismo preámbulo y epílogo, el tema de las pintadas con las que se ha atacado a la sede de PSN en Burlada y a la alcaldesa de la localidad. Empezó la sesión plenaria con el alcalde en funciones Ander Carrascón deseando la pronta recuperación de la primer edil Ana Góngora, ausente por motivos de salud; un deseo al que se sumaron desde EH Bildu, PSN, Podemos y Geroa Bai. Fue la representante de Podemos, Lourdes Lozada, la que aprovechó este marco para además condenar la aparición de las pintadas en la sede de PSN y en contra de la alcaldesa, que también rechazaron los socialistas. Y en el turno de ruegos y preguntas del final del pleno, Ander Carrascón tomó la palabra para rogar que primara la buena convivencia que siempre ha caracterizado a Burlada dejando atrás actos que definió de tiempos pasados. “Pero parece que algunos no lo entienden”.