Luz verde a la finalización de la avenida Comercial de Barañáin

Actualizada 25/09/2020 a las 06:00

Por unanimidad aprobó ayer el pleno del Ayuntamiento de Barañáin dos trámites que permitirán desbloquear las obras de la segunda fase de reurbanización de la avenida Comercial. El tramo entre la avenida Plaza Norte y la avenida del Ayuntamiento, en el que coinciden unos garajes subterráneos y se suceden problemas de acumulación de agua en episodios de lluvia podrá ser finalmente reformado. Por un lado el pleno destinó 1,2 millones para acometer la obra en el exterior. Por otro avaló la firma de un convenio con los propietarios de los garajes, la comunidad Parque Bel agua. Pero a pesar de la unanimidad final, en las intervenciones se sucedieron los reproches sobre la actuación de unos y otros; las demandas de trabajo coordinado y hasta una petición, del PSN, para cambiar el proyecto y estudiar la posible adecuación de una planta de garajes aprovechando las obras.

La actuación se plantea de manera coordinada con la comunidad de garajes, que a su vez abordará los problemas de humedades y filtraciones que tiene la estructura. El aparcamiento, con 220 plazas en una planta, carece ahora de ascensor. En la superficie se reurbanizará como ya se hizo, en el anterior mandato municipal bajo la presidencia de EH Bildu. Se plantea mejorar una zona considera como eje vertebrador entre varios servicios públicos y afectada por el paso de los años. Y reducir en lo posible las barreras arquitectónicas.

No era la primera vez que el expediente iba al pleno. Hace un año y medio, en abril de 2019, cuando el mandato municipal llegaba a su fin, se presentó para su aprobación, entonces por el concejal Alberto López (EH Bildu), que presidía urbanismo, la aprobación del convenio con Parque Belagua. No así la modificación presupuestaria. Entonces el voto en contra de UPN, el PSN y Pueblo de Barañáin y la abstención de Geroa Bai desbarató los planes. Y ayer ese rechazo y la actuación de unos y otros coleó en el debate. Lo mencionó con intensidad el propio López, que ejerció de portavoz de EH Bildu en el punto.

Reprochó a Navarra Suma (entonces UPN), que aprobara la propuesta sin cambios respecto a la de hace un año y medio. Y contrapuso su actitud a la de otros grupos. ”Podré compartir o no, pero plantearon dudas técnicas que mantienen, UPN no”. Le respondió con su intervención el hoy presidente del área, Alfonso Moreno (NA+) y la alcaldesa, María Lecumberri. Insistieron en que se habían aportado informes y se había mejorado el convenio y se garantizaba la participación municipal. Se le reprochó a EH Bildu que no planteara en su día informes.

A la hora de aprobar la modificación apenas hubo debate, más allá de que el PSN se felicitó porque estuvieran los informes que había pedido. E insistieron en una petición ya hecha en comisión y rechazada por el arquitecto, para estudiar la construcción de una segunda planta de aparcamiento aprovechando la obra y un ascensor. Supeditó el acuerdo al apoyo de la comunidad de garajes.

Tres meses de división entre NA+ y oposición

El pleno de Barañáin se reunió a puerta cerrada, como lo hace desde que se reanudaron las sesiones de la corporación tras el confinamiento. Con los ediles repartidos por los asientos del público y portavoces, secretaria y alcaldesa en la bancada preparada para concejales. Y como viene ocurriendo, con más intensidad desde julio, reflejó la división entre el equipo de gobierno de Navarra Suma (en minoría con ocho ediles de 21) y la oposición (EH Bildu, 5; PSN, 5; Geroa Bai, 2 y Podemos, 1). Junto a los asuntos relacionados con la avenida Comercial, se aprobó el destino de 40.000 euros para la escuela de música y unas subvenciones nominativas para las escuelas deportivas de balonmano, baloncesto, hockey y pelota. Se presentó como el primer paso para la reorganización de la gestión de las escuelas deportivas y sólo se desmarcó con su abstención Podemos.

Después llegó el turno de ruegos y preguntas. Se prolongó durante más de una hora. Con preguntas y peticiones dirigidas a la alcaldesa, María Lecumberri (NA+), sobre las que tomó nota, e hizo alguna apreciación. Se reprochó el funcionamiento de las comisiones y sus convocatorias; que no se atendiera en estos foros de trabajo las preguntas de la oposición, que no se facilitara información o que no se celebraran. Y se recordó que el Ayuntamiento funciona sin presupuestos. La alcaldesa volvió a decir que tienen una propuesta para plantilla orgánica que no se pudo trabajar en una comisión que se impugnó por la oposición y que su intención es trabajar la propuesta económica en el área que preside. Geroa Bai y Podemos coincidieron en que no se llevará efecto ese trámite este año.

Casi al final del pleno el concejal del PSN Roberto Andión llego a pedir a Lecumberri que recondujera la forma de trabajar y que no fuera la “superalcaldesa” que llevara todo el peso. En la sesión tomó posesión Mª Cruz Juanbeltz como edil de NA+, pero su grupo no ha definido todavía las áreas en las que trabajará.