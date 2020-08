Burlada se rindió ante la evidencia de unas no fiestas por la covid-19

Actualizada 15/08/2020 a las 06:00

Doce del mediodía. Casi nadie en la plaza consistorial de Burlada. En el despacho de alcaldía Ana Góngora (Navarra Suma) respira aliviada. Y ella y los cncejales seguirán con las reuniones de un día de labor cualquiera porque no habrá cohete. Oficialmente, Burlada ya ha entrado en sus no fiestas. Un grupo de Policías Municipales y Forales rodean el espacio desde donde otros años se ha dado el pistoletazo de salida a una semana de celebración. Cinco jóvenes vestidos de fiesta, pero con mascarilla y respetando entre ellos la distancia social no son un peligro.



Y ellos lo sabían. Pero con su presencia quisieron dejar testimonio de que ayer era un día muy señalado en el calendario de Burlada. Joseba Pérez López, Asier Carballeda Lion, Eneko Ansó Gutiérrez, Julen Pérez López e Ivan Delgado Razquin se pusieron los pañuelos de cuadros -que en Burlada conviven con los rojos- y comenzaron la cuenta atrás para una comida. “Somos los únicos que han podido quedar de los 25 de la comparsa”, decían, a la par que aseguraban comprender la suspensión. “Es lo que toca, el próximo año serán mejores fiestas”. Y añadieron que, tras la comida, regresarían a los días normales.



También en la plaza, sentado a la sombra, estaba Felicísimo Merino Marcos, de 84 años de los que 50 lleva en Burlada. Este leonés comentaba que desde que se asentó en el municipio nunca había pasado unas fiestas en blanco. “Tenían mucho ambiente y, aunque sea viendo, aún las disfrutaba. Da pena que las hayan suspendido pero lo entiendo. Yo apenas salgo de casa por el coronavirus, lo único a que me dé el aire aquí”.



OFICINAS ABIERTAS



“Cualquier día hay más gente en la plaza”, comentaba un agente de la Policía Municipal de Burlada mientras veía aparecer una cuadrilla de adolescentes sin pañuelo de fiestas. En el lado contrario de la plaza otro grupo de amigas de la misma edad sí que habían optado por vestirse de blanco, pero cruzaba rápido el espacio bajo el edificio consistorial, con sus oficinas abiertas como cualquier día de entre semana.



En un bar cercano, los de la la Bajera 4 Txorros almorzaban divididos en dos meses en el bar Roney. “Somos más de diez, no nos ha quedado otra”, comentaban bajo sus mascarillas y sentados entre ellos guardando la distancia. “Hoy (este viernes para el lector) por ser el primer día hacemos esto, pero ya desde mañana cada uno para su casa”. Añadía que les daba pena que no hubiera fiestas. “Pero también hay que pensar en el resto de vecinos de Burlada y en su seguridad”.



El propietario del establecimiento, Alberto Juez-Sarmiento Britos indicaba que tenía 40 comidas. “Pero en grupos pequeños, por turnos y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad”, aseguraba este hostelero, que sostenía que el sector se iba a resentir sobre todo por la madrugada perdida de fiestas al tener que cerrar a las doce. “La del primer día y mañana son las noches más potentes del año”.



Lo mismo opinaba Nuria Sánchez Niso, al frente del Bar Juanito desde hace siete años. “Yo no he tenido ningún almuerzo, ni espero clientela más fuerte que otras fechas. Este lugar es una de las paradas obligadas de fiestas porque estamos junto a la plaza consistorial y a pie de las vaquillas. Y va a ser muy difícil recuperarse de este golpe”, afirmaba la hostelera.

“Ha hecho efecto la llamada a los colectivos”



El jefe de Policía Municipal de Burlada, Javier Lizarraga, dijo que había sido un no inicio muy tranquilo. “Yo creo que ha hecho efecto la llamada a los colectivos populares y culturales, así como los mensajes transmitidos a la ciudadanía. Así que la mañana ha ido muy bien. Veremos si también la gente responde igual cuando se cierren los bares a las doce de la noche”. Para hacer respetar las no fiestas, Policía Municipal cuenta con el apoyo de los agentes forales y también efectivos de los cuerpos nacionales. Así, en cada turno hay 10 policías municipales, 4 de policía foral y otros cuatro de nacional. Por su parte la edil Mariluz Moraza, del equipo de gobierno de Navarra Suma, desveló que esa mañana habían tenido reuniones como cualquier otra jornada. “Y los vecinos lo han asumido con responsabilidad. Esperemos que sigan así”.

Una salve de víspera para la misa solemne de hoy



El calendario religioso de Burlada sí continuó con sus celebraciones y así ayer la iglesia de San Juan enmarcó la tradicional salve interpretada por el coro parroquial que dirige María Victoria Vidaurre, y que cuenta con el organista Daniel Huarte y los solistas Juan Ramón Zabalegui, Ana Belén Rodríguez y Ventura Verdes. Ayer fueron una treintena las voces que entonaron la melodía compuesta por el músico burladés Hilarión Eslava y que se ha convertido en pieza de otras salves celebradas a lo largo del país. Al acto religioso, tal y como había anunciado, acudió a título particular la alcaldesa Ana Góngora (Navarra Suma) acompañada de la concejal de su grupo, Mariluz Moraza, que compartieron espacio sin llenar el aforo con otras 80 personas, un 30% de la capacidad de la iglesia. La primer edil justificó su presencia como la de personas de Burlada que quieren participar en una cita tradicional que cumplió con todos los requisitos sanitarios. Esto es, espacio en los bancos, obligación de mascarilla e hidrogel en la entrada del recinto religioso. En su alocución a los presentes, el párroco Javier Arbillo resaltó la solidaridad de la virgen, una cualidad tan importante en tiempos de pandemia. Hoy, a las 12.30 horas, se celebrará la misa solemne en honor a su figura.