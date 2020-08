El mercado del Privilegio de la Unión se lleva a Sarasate y Plaza del Castillo

Actualizada 05/08/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido cambiar este año el escenario del Mercado Medieval de los Tres Burgos que se organiza coincidiendo con la celebración del Privilegio de la Unión, cada 8 de septiembre. En lugar de repartir como hasta ahora los puestos por las calles Mercaderes, Nueva, y por la plaza Consistorial, del Consejo y San Francisco, el mercado ocupará en esta ocasión el Paseo de Sarasate y/o la Plaza del Castillo durante los días 4, 5 y 6 de septiembre.

La situación sanitaria que atravesamos ha llevado a cambiar el lugar de celebración y a establecer unas normas para el correcto funcionamiento del mercado, “siempre que las condiciones sanitarias en el momento del montaje” permitan su instalación y celebración”, según recoge el condicionado.

En cualquier caso, en cada espacio ocupado la empresa o entidad responsable del mercado deberá acotar un recinto que permita el control de aforo, así como la organización de los flujos de entrada y salida de las personas visitantes. “Los medios y materiales necesarios para llevar a cabo esta organización serán responsabilidad de la empresa adjudicataria de la licencia”, establece también el condicionado. A modo informativo, el documento señala que a efectos de cálculo, el aforo dentro de ese recinto acotado será de 2,25 m2 por persona.

NO MÁS DE 70 PUESTOS

Ante la posibilidad de que el mercado no pudiera celebrarse en ninguno de los dos escenarios previstos, tanto por motivos sanitarios o como por otras necesidades, se propondrá a la firma adjudicataria otros emplazamientos, “tratando de que sean lo más céntricos y comerciales posible”. Si este nuevo emplazamiento no es de interés para la adjudicataria, esta podría desistir y no tendría penalización.

A la hora de valorar las ofertas se tendrá en cuenta la estética de los puestos y de los comerciantes “que deberán ofrecer una imagen medieval”. También se puntuará la inclusión de referencias a la festividad del Privilegio de la Unión, y el surtido de productos, tanto de alimentación (quesos, embutidos, chocolates, pastas, licores, miel, infusiones, etc) como de no alimentación (bisutería, cuero, vidrio, trabajo de madera, jabones, platería, cestería, lana, etc). Igualmente se valorará la calidad de los productos, así como que su procedencia sea de Navarra, y que los productos procedan del comercio justo.

El número máximo de puestos que se podrán instalar será de 70 y el horario de funcionamiento del mercado medieval será de 17 a 21 horas de la noche el viernes 4 de septiembre, día de inauguración, y de 10 de la mañana a 14 horas y de 17 a 21 horas el sábado y el domingo