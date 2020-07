Rebrote de cancelaciones en la hostelería

Actualizada 31/07/2020 a las 06:00

“Nos llaman con cuatro o cinco días de antelación y te dicen que cancelan la reserva o que van a ser ocho en lugar de doce porque los abuelos no vienen, que tal como está la cosa no ven prudente ir”. Esta es la tónica de los restaurantes de Pamplona y comarca en las últimas semanas. Un constante baile de fechas y números de asistentes a tenor de las noticias de rebrotes, de los mensajes que lanza el Gobierno central y foral y de las noticias que saltan, como los consejos de Alemania de no viajar