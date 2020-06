Pamplona permitirá jugar en los parques infantiles desde el lunes

Actualizada 19/06/2020 a las 06:00

Los niños. Esos pequeños héroes, ajenos a la auténtica crueldad de una pandemia cuyas consecuencias seguimos notando en forma de sacudidas, siguen mirando de frente a los precintos de los columpios. Aquellas zonas de juegos donde tantas horas han invertido. Donde esconderse forma parte de la aventura, donde correr y subir el tobogán en dirección contraria a la esperada no es en absoluto una locura.

Como tampoco lo es soñar despierto con el instante de poder regresar. ¿Ya se puede ir a los columpios? La pregunta resuena en el seno de miles de familias prácticamente a diario. Con el coronavirus ‘bajo control’, al menos de momento y con la firme esperanza de que la responsabilidad no caiga en saco roto, los menores persiguen un permiso que, al menos bajo su prisma, es más que una necesidad.

Ahora, a días de abandonar la tan dilatada desescalada, los niños ya pueden retomar la alegría. Los parques infantiles volverán a recibirles este mismo lunes, cuando Pamplona retire los precintos de todas sus zonas de juegos. Pese a que Policía Municipal es consciente de que ya son muchas las irregularidades que se dan en estos espacios, en las que las cintas han sido apartadas o incluso se han dejado de lado, desde Seguridad Ciudadana hacen una petición a los progenitores. “Debemos ser responsables, es necesario”, pide su máximo responsable, el concejal Javier Labairu.

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

Para dar cuenta de lo sucedido, el edil reconoce que Pamplona tenía previsto haber abierto los parques infantiles el lunes 15 de junio, de la misma manera que ya tenía luz verde pistas de skate y pump truck. No obstante, atendiendo a las recomendaciones ofrecidas por Gobierno de Navarra, se pidió al consistorio que, de no poder desinfectar estas zonas de juegos tres veces al día, quizá era mejor mantenerlas clausuradas. De ahí que la decisión se pospusiera hasta dentro de tres días, cuando el ejecutivo central dé por terminado el Estado de Alarma y la capital navarra camine dentro de la conocida como ‘nueva normalidad’.

Sea como sea, desde Seguridad Ciudadana no se llaman a engaño. Desinfectar continuamente todos los parques infantiles de Pamplona es una tarea prácticamente imposible. De ahí que reiteren la palabra cautela. “Mantendremos la limpieza y será exhaustiva pero no podemos relajarnos como ya se está viendo”, pedía Labairu. En este contexto, quizá no estaría de más mirar por el rabillo del ojo, como quien vigila un tesoro, los rebrotes de Alemania, con más de 400 casos, y Japón, donde asustan los números de un país que parecía podía tener controlada la epidemia tras 55 días sin contagios. “El riego sigue latente y debemos actuar en consecuencia”, esgrimía el máximo responsable de Policía Municipal.

Y así, esperando a que el BON publique el fin del Estado de Alarma y sea Gobierno de Navarra quien determine cómo quedarán las cosas, Pamplona da la mano a la calma. “Seguiremos las indicaciones que se nos brinden”, reitera Javier Labairu.

Cuando no se comprende el lleno de las terrazas frente al bloqueo del tobogán

En una perspectiva complementaria, los padres. Quienes se han convertido en profesores auxiliares, creadores de las más sofisticadas manualidades y los mismos que han tratado de darle una vuelta al entretenimiento de sus hijos, siguen sin comprender las razones por las que los parques infantiles han quedado relegados al último eslabón de la cadena. Pero no culpan al Ayuntamiento de Pamplona. Ni tampoco al Gobierno de Navarra. Echan de menos que Madrid, en su plan de desescalada, ni siquiera llegara a nombrar estas zonas en las normas que regían las fases, donde la libertad de actuación se fue haciendo más laxa día tras día.

RESIGNACIÓN POSITIVA

“Estamos viendo los bares y terrazas a reventar los días de sol y calor, con gente por todos los lados, con un cumplimiento de la distancia de seguridad cuestionable y... ¿nosotros?”, se preguntaba María Salcedo, madre de 3 hijos de 3, 5 y 8 años. “Si ha sido complicado el confinamiento, qué menos que permitir que jueguen los niños en los columpios. Si el riesgo de contagio en otros ambientes es menor, los más pequeños también deben tener su espacio”, decreta. Su opinión es secundada en varios puntos de la capital. “No entendemos las razones porque nadie nos las ha dado. Se supone que los niños son los que menos riesgo tienen y, sin embargo, nunca han sido prioridad”, lamenta Saioa García Navas, profesora y madre de dos niñas de 4 y 8 años.

Pese a todo, la noticia de que la apertura es inminente, los padres aplauden la decisión y optan por olvidar lo anterior. “No sirve de nada enfadarse porque no ganamos nada”, expresa Sergio Corcuera. En su caso, al vivir en el Casco Viejo, ha sido testigo de cómo los columpios de la plaza San Francisco ya han sido utilizados pese a la prohibición. “Nunca le he dejado a mi hija que se suba en nada, pero sí es verdad que me resultaba complicado explicarle por qué otros niños pueden y ella no”, suspira. De ahí que este lunes, espera ser de los primeros en poder darle permiso a Julia, su ‘txiki’ de 4 años.

Lo que está claro es que parte de esa codiciada felicidad infantil que todos anhelamos se reduce a poder tirarse por un tobogán o dejar que un balancín haga las delicias de un viaje en suspensión. La cuenta atrás ya está en marcha. Ojalá sin vuelta atrás.