Actualizada 16/06/2020 a las 16:40

El Complejo Deportivo Aranzadi abrirá sus puertas al público el próximo lunes 22 de junio y un día después, el martes 23, abrirá sus instalaciones la Ciudad Deportiva San Jorge (Aquavox San Jorge). El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado un sistema online para adquirir los abonos, para comprar las entradas diarias y reservar turno de acceso a las instalaciones, que abrirán por el momento con capacidad para un tercio de su aforo. A partir del jueves se pondrá en marcha ese sistema a través de la web, https://aranzadi.provis.es/ . Se está trabajando también en una aplicación de móvil que estará disponible en los próximos días.



El horario de la Ciudad Deportiva Aranzadi y de la Ciudad Deportiva San Jorge será de 10 a 20.30 horas. Se han establecido dos turnos de entrada, de 10 a 15 horas por la mañana y de 15.30 a 20.30 horas por la tarde. El intervalo de media hora entre ambos turnos se establece para evitar aglomeraciones en la coincidencia de quienes salen y quienes entran y para realizar labores de higiene desinfección y otras. Las personas abonadas podrán reservar turno desde 48 horas antes del día que vayan a acudir. Además, se posibilita la vinculación de personas usuarias menores para poder llevar a cabo reservas a nivel familiar. Por su parte, el plazo de compra de entradas diarias se abrirá 24 horas antes. El mismo día para el que se ha reservado, desde la hora de apertura, se podrá doblar turno si el aforo lo permite. Existirá la posibilidad de consultar vía web y vía aplicación el aforo de cada instalación en tiempo real.



Por el momento, Aranzadi tendrá capacidad para 1.200 personas y San Jorge para 600, cifras que coinciden con un tercio del aforo. Ese porcentaje se flexibilizará según lo vaya marcando la norma regulatoria y según el comportamiento de las personas usuarias en las instalaciones. El Ayuntamiento y las empresas gestoras de las instalaciones piden respeto a los horarios y el cumplimiento de las medidas básicas de distanciamiento, higiene y seguridad. Se deberá respetar la distancia social de 1,5 metros y, en caso de no poder hacerlo, será obligatorio el uso de mascarillas.



PERFIL PARA COMPRAR ABONOS Y ENTRADAS Y PARA REALIZAR RESERVAS



Para la compra de abonos, de entradas diarias o para las reservas de turno, será necesario darse de alta en el programa de gestión de las instalaciones, a partir del jueves en : https://aranzadi.provis.es/ . Para ello, habrá que crearse un perfil a través del que se realizarán todas las interacciones. En los casos de adquisición de abonos o entradas diarias, el proceso de compra llevará incluido el pago del precio público de forma telemática, por lo que será necesario el pago mediante tarjeta de crédito, quedando invalidado, por el momento y con motivo de esta crisis, el pago en metálico.



Durante la creación del perfil, se solicitará, además de autorización para el tratamiento de datos personales, la posibilidad de comprobar de oficio los datos que justifiquen descuentos a la hora de adquirir entradas o abonos. Para aquellos datos que no sea posible comprobar de oficio (principalmente los que tienen que ver con declaraciones de la renta o con la RIS), será necesario enviar los documentos a la instalación a través de la plataforma una vez creado el perfil. En un periodo de 24 o 48 horas se autorizará la inscripción con el descuento correspondiente.



Aquellas personas usuarias que encuentren especiales dificultades en el proceso de alta o compra podrán recibir asistencia telefónica a través del personal de recepción de las instalaciones en el horario de apertura de las mismas. Quienes excepcionalmente carezcan de medios tecnológicos podrán requerir asistencia personal en la instalación mediante la concertación de cita previa. La atención en Aranzadi comenzará a partir de mañana miércoles en el teléfono 948 22 30 02 y en San Jorge, en el teléfono 948 28 77 78, desde el jueves. El horario de atención, de 10 a 20.30 horas en ambas instalaciones.



Determinados espacios requerirán además otra reserva adicional. Para la piscina climatizada de Aranzadi se han establecido turnos de media hora diaria Estará abierta de lunes a viernes, del 22 de junio al 14 de agosto. Los asadores de ambas piscinas estarán abiertos hasta las 18 horas y se podrán reservar desde las 19 horas del día anterior. Las pistas de pádel y el frontón de Aranzadi se reservarán por periodo de una hora. Por el momento, el gimnasio permanecerá cerrado hasta una próxima flexibilización de las medidas. Durante todo el verano, el acceso al C.D. Aranzadi por la puerta del puente de San Pedro permanecerá cerrado.



RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS USUARIAS



El Ayuntamiento de Pamplona busca ofrece un servicio de garantía para las personas usuarias y trabajadoras mediante la adopción de nuevas medidas encaminadas a adaptarse al funcionamiento que la situación sanitaria requiere. Para ello, se han seguido las indicaciones de la normativa extraordinaria de aplicación con motivo de la crisis sanitaria, que regula aspectos como las condiciones esenciales para la reapertura al público de las piscinas recreativas o el programa de vigilancia sanitaria de piscinas de Navarra.



Desde el Ayuntamiento se apela también a la responsabilidad individual de las personas usuarias para el buen funcionamiento de la campaña. Será obligatorio respetar la señalización colocada, así como, los circuitos de transito establecidos. Se ha incrementado la frecuencia de limpieza de las instalaciones, se ha reforzado el servicio de información y vigilancia a través de personal municipal y se ha adquirido material de desinfección para uso de quienes utilicen las instalaciones.



Los menores deberán estar siempre acompañados de una persona adulta y permanecer en el espacio de la unidad familiar. Fuera de ese espacio mantendrán la distancia social. Queda prohibida la presencia de menores que no estén vigilados por personas adultas en los vasos de chapoteo. Además, todos los objetos personales como toallas, bolsos..., deben permanecer dentro del perímetro de seguridad de dos metros establecidos, evitando el contacto con el resto de personas usuarias. Será posible el uso de hamacas, tumbonas o sillas de uso particular, no siendo posible su almacenaje en la propia instalación.





Precios C.D. Aranzadi y C.D. San Jorge (Aquavox)



PRECIOS DE LOS ABONOS

De 2 a 14 años: 40,30 euros

De 14 a 25 años: 60,50 euros

De 25 a 65 años: 80,75 euros

Mayores de 65 años: 40,30 euros



PRECIOS DE LAS ENTRADAS DIARIAS

De 2 a 14 años: 2,70 euros

De 14 a 25 años: 3,05 euros

De 25 a 65 años: 4,45 euros

Mayores de 65 años: 2,70 euros

Se aplicarán las reducciones de la tarifa de los abonos en los supuestos que prevé la “Norma reguladora de precios públicos por utilización de instalaciones deportivas y de locales e instalaciones escolares municipales”