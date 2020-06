David Campión: “Nadie duda de que la solución a los residuos es una planta como la nuestra”

Actualizada 10/06/2020 a las 08:50

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona va dando pasos para contar, en tres años, con una planta en la que tratar la totalidad de los residuos urbanos de su área de competencia. El proyecto, que se tornó en controvertido cuando hace dos años se perfiló su ubicación en terrenos destinados inicialmente para la ampliación de la Ciudada del Transporte, en el Valle de Elorz, cuenta con el visto bueno, en cuanto a su propuesta técnica, de todo el espectro político navarro. Sólo la ubicación es cuestionada desde Noáin (Valle de Elorz), municipio que lo acogerá, y desde Navarra Suma, la formación que gobierna allí y mayoritaria en la Mancomunidad, pero en minoría frente al resto de grupos: EH Bildu, Independientes, grupo al que pertenece el presidente, David Campión; PSN y Geroa Bai.

El calendario “aprieta” y la paralización de trámites por el estado de alarma hace presuponer que será difícil hacer coincidir su finalización con el cierre del vertedero de Góngora, fijado para enero de 2023. Pero esta situación no parece preocupar demasiado en la planta “noble” de la sede de la entidad. Al menos al actual presidente, alcalde del Valle de Ollo, que llegó al cargo en septiembre. Confía en que los avances en la separación de los residuos desde el origen, en los domicilios, con la implantación de los contenedores con tarjeta en todo el área metropolitana, haga necesario enterrar menos toneladas que las actuales y se pueda hacer en zonas que ahora buscan. También lo fijan las ordenanzas y normativa europea que se incumple actualmente.

El presidente Campión valora el consenso en torno a la solución técnica. “Hemos avanzado respecto a hace un año, porque no se cuestiona que el modelo de centro de tratamiento que planteamos es la solución al problema medioambiental que estamos generando y lo que se aplica en los países europeos”, sentencia en una conversación veinticuatro horas después de que la asamblea de la Mancomunidad diera el lunes el visto bueno al sistema de recogida de materia orgánica con contenedores de apertura con tarjeta y que se rechazara una revisión del convenio para cerrar Góngora y un encargo a la Cámara de Comptos para revisar el procedimiento para elegir el terreno donde se levantará la planta. El asunto avanza, tras haber sido avalado por el TAN y con recursos pendientes desde Noáin (Valle de Elorz).



Llegó a la presidencia de la Mancomunidad cuando el modelo de planta ya estaba perfilado y la ubicación elegida. Anteriormente no estaba en la primera línea del proyecto. ¿Cómo vio lo que se había hecho?

Yo anteriormente era un espectador lejano, pero me empapé cuando empezamos a preparar la asamblea para elegir presidente. De hecho, era el factor decisivo la oposición de Navarra Suma al tratamiento de residuos y en nuestro caso, con el peso de Manolo Romero (alcalde de Aranguren) y su interés con el tema de residuos, vimos importante apostar por el Centro de Tratamiento o se quedaría en nada lo hecho hasta entonces. Además, como biólogo y con sensibilidad medioamebitneal, lo veía muy claro. Hay que hacerlo. Y no se discute la técnica, sólo la ubicación.

Desde su perspectiva, ¿por qué es necesario un centro así?

Siempre lo digo. Estamos enterrando 35 camiones de fracción resto al día, sin tratar, que generan lixiviados y gases de efecto invernadero. Los vertederos son algo a extinguir y la solución es tratar y separar en origen y no seguir contribuyendo al cambio climático. Además de que estamos pagando 20 euros por tonelada, que son dos millones al año que pagar con los recibos de las basuras. Con el centro se a va a reducir del 75% al 25%.

Pero el Valle de Elorz, que lo tiene que acoger, se opone.

Entiendo sus quejas, pero se ha hablado con ellos, no pueden hacerlo de falta de diálogo. De hecho, nadie en la comarca quería la planta y se tuvo que iniciar un proceso y se eligió entre 18 zonas industriales. No entiendo tanto a Navarra Suma, que son un partido de Gobierno.

También se ha pedido revisar ese proceso...

Pero hubo consenso en el grupo de residuos con lo que se iba haciendo, al optar al tipo de planta, que se ubicara en terreno industrial, que no fuera por PSIS. Y al aplicar los números, salió la Ciudad del Transporte.

La queja ahora es que se trata de un suelo sin urbanizar, caro, que costará 93 millones...

Ahí el TAN fue muy claro. Sólo se conocía el valor catastral, pero el de mercado no y también podían pedir el doble. Pero es un suelo industrial, desde hace veinte años, con una zona de aparcamiento de camiones de mercancías peligrosas, y nadie se puso en contra.

¿Y llegarán a tiempo a 2023?

No sé si me tocará cortar la cinta.

¿Entonces, qué harán con los residuos?

Nos planteamos comprar el terreno cuando está urbanizado. Y ahora está en macha la adjudicación y lo estará para enero o febrero y después se podrán adjudicar las obras de nuestro proyecto. En 2021. Y serán dos años. Pero para entonces, esperamos reducir las toneladas de residuos a enterrar. Por eso rechazamos la implantación progresiva de los contenedores con tarjeta, que pedía Navarra Suma.

“No concibo que el Gobierno foral no colabore con el transporte público”



Lo confiesa él mismo, ocho meses después de alcanzar la presidencia de la mancomunidad. “Hablar de la planta de residuos es ya para mí un alivio, porque el transporte me está volviendo loco...”. Lo dice, entre bromas pero sin quitar ojo al gráfico que refleja la evolución semanal de viajeros y la comparativa con 2019. Un gráfico que, “por fin”, empieza a ascender pero que permanece, todavía, muy lejos de los datos del año precedente. “Vamos subiendo, pero viaja el 35% respecto a hace un año y llegamos a tener el 5%”, explica los 50.947 viajeros del lunes, casi 5.600 más que hace una semana. Pero muy lejos de los 127.687 euros del primer lunes de junio del año pasado o de los 126.674 del segundo.

Y esa bajada de viajeros se traduce en pérdida de ingresos para pagar un servicio que en el estado de alarma se ha mantenido con restricciones, límite de aforos y la pérdida de los ingresos que proporcionan los usuarios. De modo que el debate de la financiación “pende” sobre la entidad gestora, que en el transporte urbano comarcal es la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Pero también sobre un defensor del transporte interurbano público, como David Campión, que defiende que conecte toda Navarra y ayude a mantener los pequeños pueblos.

“Cada día lo tratamos, con el Gobierno, con los diferentes consorcios que se ocupan del transporte. Y reclamamos que hace falta financiación. No concibo que si se plantean destinar fondos europeos, que si el Estado español va a destinar 800 millones para este fin, el Gobierno foral no destine nada. Es vital. Hoy mismo se lo decía. O entra el Gobierno a esto o cerramos el chiringuito, como decía Boris Johnson en Londres. Se ha calculado que, a fin de años, desde la pandemia, se va a cumular un sobre déficit de 6 millones, hasta los doce. No nos planteamos subir el precio del billete, por ahora, pero hay que buscar soluciones. Y no sirve, como decía Navarra Suma, pagar con el remanente de SCPSA, que es para inversiones que debían estar hechas, como la planta”.