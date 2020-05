26/05/2020 a las 06:00

La Mancomunidad ha puesto rostro a la futura planta de residuos de Imárcoain, donde se tratará la fracción resto y la materia orgánica de Pamplona y la Comarca, y posiblemente también la de la zona norte. Presentaron este lunes 25 de mayo el anteproyecto diseñado por las ingenierías RESA-LKS, que supone la base legal para licitar la construcción de la obra. Pero aún restan trámites y el edificio se levantará desde principios de 2022 con dos años de plazo. Con el tiempo justo para no chocar con la clausura del vertedero de Góngora.

Se tienen que cumplir todos los plazos con la puntualidad del mejor reloj suizo para que la Mancomunidad logre el objetivo de cerrar a tiempo el vertedero, donde ahora mismo se entierra sin tratamiento previo el 61% de los residuos, algo más de 85.500 toneladas. De estas, 35.000 son materia orgánica, la más contaminante para el medio ambiente, y la que hay que recoger de manera separada en una proporción del 70% para 2027. Esta cifra prácticamente se ha logrado con los contenedores de tarjetas en Azpilagaña y Artica, que se extenderán a todo el territorio mancomunado desde 2021.

En las instalaciones se reciclarían, además la madera y los envases, si bien la planta en activo actualmente en Góngora no se desmantelaría, aunque el vertedero se clausure. La reservarán por si hicieran falta en un futuro.

Alfonso Amorena, gerente de la Mancomunidad y Álvaro Miranda, director del proyecto, presentaron ayer las claves de la planta que, subrayaron, será la primera en España en aprovechar todos los residuos, de manera que el biometano de la basura se convertirá mediante procesos digestores en túneles en gas natural con el que prevén alimentar todos los camiones de recogida, serán un centenar, y un alto porcentaje de la flota de villavesas, unos 70 autobuses. Los camiones repostarán en la misma planta y el resto del gas se conducirá a las cocheras.

Incidieron, por otro lado, en la versatilidad de la planta, que podrá tratar la fracción resto y los envases en las mismas instalaciones, en turnos de cuatro y uno, respectivamente. Es algo novedoso en España, subrayaron, aunque muy extendido en Alemania, donde han visitado varias infraestructuras similares.

La planta ocupará 105.000 metros cuadrados, se utilizarán la mayoría. El punto urbano más cercano es Torres de Elorz, pero los camiones no atravesarán ningún lugar habitado y accederán, como ahora, desde la A-15 a la Ciudad del Transporte, donde ya se encuentra la nave de aparcamiento de los vehículos de recogida. E insistieron en que será un centro “casi cero emisiones” y todo el calor se generará mediante una caldera de biomasa.

La Mancomunidad tiene que decidir ahora dónde depositará el 25% de los residuos que no se podrán reciclar, el resto de la fracción resto. Confían en que sean toneladas inertes (madera, textil...) con las que rellenar alguna antigua cantera o similar, pero aún no tienen ubicación. Buscan en la Comarca y, si no, estudiarían otros emplazamientos.