Los conductores de villavesas pide ampliar su servicio para ganar espacio y seguridad

Actualizada 19/05/2020 a las 12:43

La plantilla de la empresa TCC, la concesionaria del servicio de transporte urbano de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), han pedido la ampliación del servicio para ganar en frecuencias, en espacio y en seguridad para trabajadores y usuarios de los autobuses conocidos popularmente como "villavesas".



Así lo han señalado a los periodistas los representantes del Comité de empresa de TCC (ELA, LAB, ATTU, CCOO y UGT), que se han concentrado ante la sede de MCP para solicitar una reunión urgente en la que tratar con la empresa concesionaria y con la institución responsable la organización de la desescalada con seguridad para los usuarios y para la plantilla.



Al respecto, el presidente del Comité de Empresa, Carlos Villáin, ha lamentado que en la actualidad el servicio que prestan es del 57 % de lo habitual, cuando debería avanzar desde el 80 al 100 %, como han establecido tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de Navarra para la fase 1 del levantamiento de las limitaciones del estado de alarma.



Se trataría así de que en los autobuses "hubiera más espacio, la gente tuviera la posibilidad de evitar contagios, tanto los que van en el autobús como el conductor, que está las 8 horas realizando el servicio", ha explicado para lamentar que "lejos de llegar a ese porcentaje, la Mancomunidad nos ha mantenido en el 57 % durante el servicio diario de lunes a viernes", y ha bajado al 38 % de servicio los sábados y al 51 % los domingos.



"Esto es totalmente insuficiente a la hora de controlar la expansión del virus, porque lo que hace falta es espacio en los autobuses", ha señalado Villain, quien ha alertado de que la próxima semana la situación podría empeorar si se recobra la actividad en los centros comerciales, a donde muchas personas acuden en "villavesa".



Por ello, ha recordado que han pedido una reunión "a tres bandas" con la MCP, la empresa TCC y el Comité de empresa, "de momento sin ninguna contestación", en la que quieren plantear la amplpiación de aforos o que directamente se recupere el 100 % del servicio "para que se pueda cumplir más fácilmente la distancia de seguridad y no haya expansión del virus".



También ha intervenido la delegada de prevención en TCC, Laura Molina, quien ha lamentado que la respuesta de la empresa para negarse a ampliar autobuses y frecuencias es que "si no hay demanda, no hay oferta", una visión que choca con la de la parte social, que entiende que "el servicio de transporte público es un servicio esencial y debería dar un servicio de calidad" que ahora mismo no está dando, con tiempos de espera enormes y pérdida de usuarios por ineficacia.



"Entendemos que un servicio público se tiene que ofertar, no tienes que esperar a que sea demandado", ha dicho Molina, quien también ha dicho no entender por qué la empresa TCC hizo un ERTE con sus trabajadores cuando la MCP "es un servicio esencial y ellos no están de ERTE".



"Nuestra reivindicación es sobre todo la de 100 % servicio, 100 % salud. El hecho de que pidamos que el servicio sea al cien por cien es precisamente para que podamos proporcionar unas medidas preventivas más eficaces", ha zanjado.



