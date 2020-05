Regresa la zona azul sin sanciones pero con críticas

12/05/2020 a las 06:00

El regreso este lunes 11 de mayo de la zona azul en Pamplona (aunque en realidad hay más colores, como verde para residentes y rojo para horario comercial) ha supuesto un alivio para los 170 trabajadores de Dornier. Ellos volverán a las calles para controlar el pago de las zonas de estacionamiento de rotación, integradas por 24.817 plazas que disponen de 754 expendedores de tickets. Hasta ahora, estos empleados habían permanecido en sus casas con la incertidumbre de qué iba a ocurrir con sus puestos de trabajo.

Y, por su parte, el Ayuntamiento se asegura una fuente de financiación ahora que comienza la desescalada. Aunque también se puede interpretar como una medida disuasoria de cara a que la ciudad no se llene de coches y los que se incorporan a sus puestos de trabajo opten por el transporte público o la bicicleta. De hecho, se habilitarán de forma provisional más carriles para este método de transporte. Además, se ha asegurado que hasta el jueves no habrá sanciones por excederse del tiempo; una medida de gracia para ir habituando al conductor a que ya no es gratis, como así se decidió con el comienzo del estado de alarma.

Pero desde el Real Automóvil Club (RAC) Vasco Navarro se ha criticado la decisión. Y se pide que se mantengan sin pago hasta que dure dicho estado. “Aunque el Ayuntamiento recomiende recurrir a la aplicación del móvil y evitar utilizar los parquímetros para obtener el ticket, en realidad, no todo el mundo dispone de la misma y/o sabe o puede utilizarla. Por lo tanto, muchos usuarios se verán obligados a utilizar los parquímetros y obtener el ticket manipulando las botoneras, de tal manera que los parquímetros se podrían convertir en una fuente de contagio”.

Y segundo motivo: “En la situación excepcional en que vivimos, el automóvil privado no compartido es el medio más seguro, ya que evita el contacto con otras personas. Y así lo han indicado distintas autoridades en sus distintas intervenciones, destacando las del Ministerio de Transporte”.