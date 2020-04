Los puntos limpios fijos de Eroski y E. Leclerc vuelven a abrir el lunes 27

Actualizada 24/04/2020 a las 12:49

A partir del próximo lunes 27 los puntos limpios fijos de E. Leclerc y Eroski volverán a prestar el servicio de recogida de residuos domésticos especiales, cuya actividad fue suspendida el pasado 16 de marzo con motivo de la crisis del coronavirus. Estos dos puntos limpios abrirán en horario de 11 a 19 horas, de lunes a sábado.



Según ha informado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, e lunes volverán a abrir sus puertas únicamente estos dos puntos limpios fijos al estar vinculados a la actividad de grandes supermercados. Por ello, seguirán sin actividad tanto el punto limpio fijo de Burlada como la totalidad de puntos limpios móviles.



La Mancomunidad advierte de que en los puntos limpios no se podrán entregar voluminosos ni objetos que no pueda manipular una sola persona. Además, se han establecido una serie de medidas que la ciudadanía deberá seguir a la hora de llevar residuos domésticos especiales a estas instalaciones. Se recomienda así acudir al punto limpio con mascarilla. Además, una persona trabajadora del punto limpio estará encargada de la gestión del acceso y de la salida de la instalación y otra, en el interior de la instalación, orientará a la ciudadanía sobre cómo realizar el depósito de los residuos. Las personas que hagan uso de la instalación deberán seguir sus indicaciones.



Se organizará y gestionará un espacio seguro para posibles esperas en el exterior del punto limpio hasta un máximo de tres personas que mantendrán la distancia mínima interpersonal de dos metros. En caso de afluencia momentánea de más personas, éstas deberán permanecer en las zonas de aparcamiento o dentro del vehículo.



No se accederá al interior de la instalación hasta que el personal del punto limpio lo haya indicado. Además, la entrada y salida de las personas al punto limpio se realizará por puertas diferentes. En todo momento habrá que mantener la distancia de seguridad de dos metros con las personas que trabajan del punto limpio.



Los ciudadanos que se acerquen al punto limpio serán los encargados de depositar los residuos en los diferentes contenedores. A la salida se pondrá a disposición de la ciudadanía gel desinfectante para facilitar la higiene manual individual.



Ambos puntos limpios fijos serán limpiados y desinfectados con frecuencia por el personal de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. (SCPSA).



LIMPIEZA DIARIA DE 680 PUNTOS DE RECOGIDA



Por otra parte, la Mancomunidad recuerda que, siguiendo las instrucciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, se ha intensificado la limpieza y desinfección de los contenedores y de los espacios en los que están instalados en las vías públicas de la Comarca de Pamplona. Cada día se limpian de media 680 puntos de recogida que cuentan en total con aproximadamente 4.000 contenedores.



Para ello se han puesto en marcha cuatro equipos de hidrolimpiadoras y tres turnos de lavacontenedores que se añaden a los seis servicios que trabajan durante todo el año. Se cuenta con personal de los servicios suspendidos (puntos limpios móviles, principalmente) y se han duplicado turnos con los vehículos propiedad de SCPSA. También se utiliza una hidrolimpiadora cedida en turno de tarde por el Ayuntamiento de Ansoáin.



Por otra parte, con maquinaria propiedad del Ayuntamiento de Pamplona se lleva a cabo en turno de tarde la limpieza y desinfección de contenedores, sus ubicaciones y puntos de tránsito en localidades de la zona rural de la Comarca. Este servicio se ejecuta con personal del contrato de limpieza del Ayuntamiento de Pamplona, del contrato de recogida de SCPSA y con material de FCC.