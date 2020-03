Villava opta por la plaza Iturrondo para el segundo centro de salud

Actualizada 10/03/2020 a las 08:00

La plaza Iturrondo, conocida popularmente en Villava como “la de los tubos”, es finalmente la elegida por la mayoría del Consistorio para su cesión al departamento de Salud del Gobierno de Navarra para construir el futuro consultorio. El pleno del Ayuntamiento aborda este martes la aprobación definitiva del plan especial de actuación urbana que se impulsó para que en el solar se pueda construir un edificio dotacional. La medida llega al pleno tras recibir en comisión el apoyo de EH Bildu y Atarrabia Geroa Bai. Los dos grupos suman 10 de los 17 ediles que componen el pleno. El Ejecutivo foral, que lo recibirá ya recalificado, plantea redactar este año el proyecto. Para otros ejercicios presupuestarios, todavía sin definir, quedará la construcción del edificio para albergar el servicio público, a cargo del Gobierno foral.



La cesión que podría acordarse este martes de forma definitiva en pleno se baraja desde hace casi dos años. La petición para construir otro centro de salud en Villava partió del centro ante las necesidades de nuevos espacios y de separar la zona de pediatría y de atención a los adultos.



Tres han sido, en este tiempo, las ubicaciones que se han propuesto después de que se descartase la ampliación del actual consultorio. Primero la parcela dotacional en la plaza de la Paz (montículos), después una parcela anexa a la gasolinera , en la trasera. Por último, la plaza “de los tubos”. Para las dos últimas se barajó el plan especial de actuación urbana y un proceso participativo que llegó a aprobarse inicialmente. Finalmente, una mayoría municipal se ha decantado por esta propuesta en la zona “menos céntrica” y más densamente poblada de Villava. La plaza en la que se propone construir el centro de salud, que sería el segundo en Villava, está por un lado anexa a la escuela infantil municipal y por otro rodeada de bloques de pisos.



Al pleno se somete la aprobación definitiva del plan especial de actuación urbana para la plaza Iturrondo. Se inició al sopesarse esta ubicación para el centro y comprobar que por su condición de espacio libre pública no era apta para la construcción. Con el cambio cabrá ejecutar la dotación.



En la comisión sólo recibió el voto favorable de EH Bildu, en la alcaldía, y de Atarrabia Geroa Bai. Se abstuvo el representante de Navarra Suma y votaron en contra los ediles del PSN y de Izquierda de Villava. Éstos últimos plantearon un voto particular y que la recalificación y el terreno a ceder fuera la parcela junto a la gasolinera, el terreno que en mayo, antes de las elecciones, cobró fuerza en una parte del Consistorio.



CRÍTICAS DE NAVARRA SUMA



El procedimiento para elegir la parcela a ceder a Salud ha estado rodeado de polémicas y críticas de diferentes sectores. Según trascendió, en alguno de los foros participativos llegó a rechazarse por vecinos de diferentes zonas que se ubicara en sus inmediaciones.



No ha habido consenso hasta ahora y las críticas políticas más fuertes han llegado de la mano de Navarra Suma. Defendieron primero que se estudiase una ampliación del centro de Salud, descartada por el departamento. También cuestionaron que no se hubieran hecho informes sobre las necesidades del nuevo centro. Y han planteado críticas a cada una de las ubicaciones. Reconocen, en cambio, las quejas vecinales respecto al funcionamiento del centro actual. Otros grupos han criticado su actitud respecto al proyecto.