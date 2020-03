Navarra Suma denuncia un posible caso de "amiguismo" en Villava

Actualizada 05/03/2020 a las 11:33

El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Villava ha preguntado por los criterios seguidos por el equipo de gobierno para adecentar espacios públicos y ha pedido que las mejoras "se hagan de acuerdo a un plan objetivo y transparente de necesidades para evitar decisiones arbitrarias".

La coalición ha considerado un "posible caso de amiguismo" el destino de "más de 15.000 euros para arreglar accesos y espacios ubicados en la confluencia de las calles Padre Murillo y Ntra. Sra. del Rosario, donde se ubica la terraza de un bar".

La formación se ha preguntado "por qué esta zona y no otras, cuando hay aceras y espacios en un estado deplorable que no reciben la misma atención por parte del equipo de gobierno" y ha criticado que "no hay dinero para wifi en la Casa de Cultura o para subvencionar un servicio de comida domiciliaria para mayores dependientes, pero sí para favorecer el entorno urbano de una terraza de bar".

Los concejales de este grupo municipal han criticado la "falta de información y de transparencia" del equipo de gobierno con este asunto. "El importe de 15.200 euros lo hemos conocido tras insistir durante más de un mes para que nos dieran la información, lo que alimenta nuestras sospechas", han señalado.

Para los ediles de NA+, se trata de "un ejemplo de mala fe, que comprobamos durante los plenos cuando los concejales de Bildu incluso se jactan ante la oposición de su negativa a facilitar datos". La coalición ha acusado a EH Bildu de "gobernar con sectarismo y para favorecer sus intereses políticos, olvidando al conjunto de los vecinos".