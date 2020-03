La Mancomunidad cree difícil el traslado de las cocheras a Agustinos en 2020

Actualizada 04/03/2020 a las 16:41

El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, ha comparecido en el Parlamento de Navarra para exponer el Plan de Transporte 2020, y entre otros puntos el traslado de las cocheras de villavesas a Agustinos, aunque no cree “que se avance todo lo posible este año”.



Ha señalado sin embargo que la Mancomunidad “intentará mediar, apretar y rezar” en el traslado de las cocheras desde la Ronda Norte al Polígono de Agustinos, aunque ha indicado que “hay una complejidad urbanística”, y ha apuntado que “este traslado mejoraría la calidad del servicio”.



El Plan presentado por Campión, el séptimo para la Comarca, “organiza el transporte urbano en la Comarca de Pamplona” y trabaja “en pro de la eficacia y eficiencia” del transporte y que también establece el coste para usuarios y el que asumen las instituciones locales.



El documento, que contiene once objetivos, parte de las ocho directivas que emanan del Plan Foral. En el caso del transporte urbano incluye a 18 municipios, y 25 núcleos urbanos.



Campión también ha precisado que aún faltan cuatro entidades por aprobar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUS), aunque ha señalado que la intención es que se apruebe “por parte de todas las entidades”.



Las entidades que aún no lo han rubricado son el Gobierno de Navarra, y los Ayuntamientos de Noáin, Barañáin y Zizur Menor, aunque ha mostrado su “esperanza de que se firme en este año” y ha apuntado que “varias de estas entidades se encuentran pensando en su firma”.



Dentro de este Plan de Movilidad PMUS y de la mano del Departamento de Transporte se está realizando una colaboración para “establecer las necesidades de transporte que tienen las localidades del anillo de Pamplona”.



En cuanto a las mejoras en el transporte urbano, ha destacado la mejora en el servicio nocturno, sobre el que “por fin va a salir adelante el trabajo que se ha hecho desde el equipo técnico” y ha destacado el enfoque de género del plan y la disminución en la distancia entre las paradas y los domicilios de las personas usuarias.



También ha señalado la adecuación a las velocidades de circulación, sobre las que ha señalado que deben ser “lo más elevadas posibles”. En este sentido, ha indicado que si no hay actuaciones urbanas que mejoren la velocidad, se trabajará por invertir en más autobuses “para suplir estas carencias”.



Ha indicado que la velocidad comercial del transporte urbano en la Comarca de Pamplona está “en el límite” por lo que ha pedido valorar priorizaciones para este tipo de transporte “de extrema importancia, como priorizaciones semafóricas, reserva de carriles o priorizaciones en cruces”.



La encuesta de movilidad urbana será otro de los trabajos a realizar este año 2020, junto a un preproyecto de acceso peatonal al aeropuerto y el estudio de la implantación de transporte eléctrico en el Casco Antiguo y el Ensanche de Pamplona.



En cuanto al acceso peatonal al aeropuerto, ha señalado que se está valorando realizar un paseo cubierto desde la parada de villavesas en Noáin hasta la puerta del aeropuerto, similar “a la distancia que hay en el aeropuerto de Loiu” en Bilbao.



Ha señalado que la conexión “podría ser muy buena” porque la línea que lleva a Noáin “tiene una frecuencia de doce minutos”.



Entre las nuevas modalidades de pago y recarga, con nueva tecnología, ha señalado que “permitirán hacer la recarga de la tarjeta con determinados modelos de móvil, acercando los dos soportes”.



La idea, sin embargo, es ampliar la oferta y que la tarjeta de transporte se pueda recargar a través de Internet.



Sobre el pago, ha señalado que se intentará también hacer compatible el pago de taxi a través de la tarjeta TUC, ya que el modelo de pago actual “es bastante complejo de manejar tanto en la sede del taxi como en los Ayuntamientos”. Ha apostado por hacer el pago “un poco más del siglo XXI”.



En materia de seguridad en el transporte urbano, ha señalado que se seguirá con videovigilancia en autobuses, “todos los autobuses vienen ya con la instalación y funciona bastante bien porque permite colaborar con las distintas policías en casos de robos o acosos”, ha apuntado.



Como novedad en este sentido, ha anunciado la campaña de comunicación sobre seguridad y civismo tanto en las villavesas como el taxi, “porque hay algunos problemillas por las noches sobre todo”.



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha precisado que Pamplona tiene una “situación privilegiada” respecto a otras zonas de Navarra. En este sentido ha indicado que “aún está por solucionar” la existencia de una tarjeta de transporte única, que permitiría a personas que vienen de otras zonas de Navarra “pagar con la misma tarjeta”.



Ha añadido que en el caso del PMUS “es llamativo que el Gobierno de Navarra, uno de los impulsores del Plan, no sea firmante del documento”. Ha finalizado señalando que “es importante que todos firmen este plan”.



Desde Navarra Suma, Javier García ha apuntado que “causa cierta inquietud” la reducción de tiempos en el acceso al aeropuerto de Noáin y ha pedido conocer si ha habido reuniones con el Departamento de Transportes para conocer la financiación de obra y “establecer la competencia sobre quién debe financiar esa obra”.



Además ha pedido “favorecer el uso de la bicicleta en la Comarca de Pamplona” puesto que cree que “haría el transporte mucho más sostenible”. Ha finalizado aportando que “es necesario hacer una tarjeta unificada de transporte en Navarra”.



Por el PSN, Jorge Aguirre ha indicado que “el transporte es vital como eje de la cohesión territorial” para la Comarca de Pamplona. Ha valorado “el fomento del transporte público para evitar el uso del transporte individual” y ha pedido que “no sea más atractivo venir al centro de Pamplona en coche que en transporte público”.



Ha señalado que le complace “que se tiene en cuenta la perspectiva de género” en los análisis realizados por parte de la Mancomunidad sobre el transporte urbano y “más en estas fechas”.



Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha apuntado que “todavía quedan numerosas localidades sin servicio de transporte a las que es urgente dárselo”. Ha añadido como prioridades para este año el fomento del uso de transporte público, o la mejora de la velocidad comercial.



Ha pedido que en el cobro del billete “prevalezca que el transporte sea público por encima de la autofinanciación” y que se busque un uso masivo del transporte público “por delante del encarecimiento del billete”.