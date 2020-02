Juegos de memoria y karaoke en la Casa de la Juventud

Actualizada 10/02/2020 a las 17:26

Una semana más, la Casa de la Juventud apuesta por dinamizar varias tardes con su programa ‘Cafeteando’. Se trata de actividades lúdicas, encuentros con asociaciones, charlas o talleres, dirigidos a un público juvenil, entre 14 y 30 años, todas ellas gratuitas. Para esta semana, se ha previsto un juego de memoria con carta, la presentación de la asociación juvenil Game Over o un karaoke temático centrado en el amor.

‘Cafeteando’ comenzará el martes con una propuesta de juego de agilidad y rapidez mental. En ‘Busca tu pareja’ se trata precisamente de eso, de encontrar las cartas iguales colocadas encima de la mesa. Cada participante, en su turno, tendrá la oportunidad de levantar dos cartas buscando que sean idénticas. Si lo consigue, recogerá esas dos cartas idénticas y sumará un punto. Ganará quien más puntos obtenga.

El miércoles la Asesoría de Asociacionismo de la Casa de la Juventud ha organizado un encuentro con la Asociación Juvenil Game Over. De reciente creación, nació en agosto de 2019 de las inquietudes de un grupo de jóvenes de Pamplona por acercar las nuevas tecnologías y los videojuegos a la juventud con un enfoque positivo y saludable. Desde la asociación se organizarán diversas actividades de aprendizaje sin olvidar el factor lúdico, gracias a la oportunidad que estas herramientas digitales suponen para la juventud actual de crear conexiones entre personas con gustos, motivaciones, preocupaciones e inquietudes afines y aprender de forma divertida. Game Over organizará y dinamizará la tarde de ocio del próximo 29 de febrero, basada en el uso de los videojuegos y las nuevas formas de relacionarse centradas en la tecnología.

La semana de ‘Cafeteando’ se cerrará el viernes con un karaoke temático, con motivo de la celebración del día de San Valentín. La Casa de la Juventud se ambientará al respecto y, bajo el título de ‘Love is in the air’, la dinámica del karaoke ofrecerá diferentes variantes, como las canciones de amor en dúo, preguntas relacionadas y muchas sorpresas. Tendrá lugar de 19 a 20 horas en la cafetería del centro y está dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años.

