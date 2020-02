Actualizada 03/02/2020 a las 18:20

Un grupo de trabajadores y usuarios se han concentrado este lunes a las puertas del Centro Recreativo Guelbenzu de Pamplona para exigir su reapertura y alternativas que no pasen por el cierre total decretado por el Gobierno de Navarra para reparar parte de las instalaciones.



Con un millar de usuarios, la mayoría jubilados, la instalación permanece cerrada por motivos de seguridad desde el pasado 19 de diciembre, como consecuencia de un temporal de viento que voló la cubierta de la piscina, y que aún no se ha retirado, si bien tanto CCOO, convocante de la protesta, como los afectados, consideran que podrían utilizarse el resto de las dependencias.



Así, tras una pancarta con el lema "Guelbenzu no se cierra", la concentración ha instado al Instituto Navarro del Deporte a ofrecer una solución hasta que se ejecute la obra necesaria.



Según CCOO, la empresa ha emplazado a los trabajadores a negociar un ERE de un año de duración, sin explicar los motivos del cierre o los plazos de la obra, ha señalado a los periodistas la delegada de este sindicato Sonia Pedrosa, muy crítica con la decisión de cierre "sin contar absolutamente con nadie".



"Es una falta de responsabilidad total por parte del Gobierno de Navarra hacia los usuarios y las usuarias, y una falta de transparencia" también para con los trabajadores, que consideran que "hay otras alternativas a este cierre total".

