PSN, Bildu y Geroa Bai rechazan los "cambios en el lanzamiento del Chupinazo"

Actualizada 10/01/2020 a las 13:19

El PSN de Pamplona ha avanzado que, para su debate en el próximo pleno, el PSN ha registrado una declaración conjunta con EH Bildu y Geroa Bai para rechazar "las declaraciones de Enrique Maya en las que aseguró querer cambiar el procedimiento del lanzamiento del chupinazo, algo que hizo sin hablar ni buscar consenso con el resto de grupos".



Para la portavoz del PSN, "con esta actitud se comprueba que a Maya no le gusta la participación y que es capaz de hacer propuestas unilaterales incluso en un tema de tanta sensibilidad para Pamplona". "Esperábamos que con la entrada de año su forma de actuar cambiaría, pero no ha sido así", ha afirmado.



Por ello, a través de la declaración, proponen instar al alcalde de la ciudad a que "mantenga el sistema de elección actual para el lanzamiento del chupinazo, mientras que no se debata y se logre un consenso con el conjunto de los grupos municipales, en la Comisión de Asuntos Ciudadanos, garantizándose en todo momento la participación ciudadana en el proceso".



Por otro lado, reclamará en el próximo pleno del Ayuntamiento el desarrollo del III Plan Pamplona Joven "adecuado a las necesidades actuales de la juventud", ya que "desde la realización de anterior han ocurrido cambios sociales y económicos y no ha habido un nuevo análisis municipal global, transversal y planificado".



"Si durante el mandato de UPN las excusas para no afrontar la evaluación del citado plan y la elaboración de uno nuevo eran de oportunidad política o de limitación competencial en la materia, con el cuatripartito tampoco se avanzó llegando a enterrar la Mesa de La Juventud y limitándose a mantener una relación bilateral y clientelar con los colectivos juveniles afines", ha afirmado en rueda de prensa la portavoz socialista en el Consistorio, Maite Esporrín.



En su opinión, "ha llegado el momento de no demorar por más tiempo su actualización en forma de confección de un nuevo Plan Pamplona Joven, que analice nuevamente y adecue la realidad de la juventud pamplonesa a la acción municipal". Y ha reclamado que "se haga con criterios de máxima participación social y política, dando cuenta de todo ello al resto de grupos".







DEPORTE FEMENINO



Además, Esporrín ha explicado que también se ha presentado otra declaración para la Comisión de Ciudadanos con el objetivo de "luchar contra la gran brecha de género que existe en la práctica de algunos deportes".



Para ello, se solicita que "se elabore un plan de efectivo cumplimiento de las medidas contenidas en el artículo 49 de la Ordenanza de Igualdad" y que se cree "un Estatuto Municipal de Deporte Femenino a fin de impulsar el empoderamiento de las mujeres en las prácticas deportivas tanto de ocio como profesionales". En este sentido, se reivindica que "las distintas áreas municipales destinen recursos suficientes para alcanzar las referidas medidas".



Por otra parte, en la Comisión de Urbanismo, los socialistas se centrarán en "la falta de aparcamiento y en la congestión del tráfico y la pérdida de tiempo que ello genera a los conductores, a lo que se une la ocupación del espacio público que producen los coches, uno de los problemas más habituales en las ciudades".



En este sentido, el PSN pedirá "elaborar un estudio sobre los problemas de aparcamiento existentes en la ciudad y sus posibles soluciones de acuerdo a criterios de movilidad sostenible, que sea presentado a la Junta de Movilidad".



En opinión de Esporrín, "en esta legislatura no se ha avanzado nada en esta materia y lo poco que se ha hecho ha sido negativo y en contra de la movilidad sostenible, como está ocurriendo con la creación de nuevas plazas de aparcamiento en Pío XII". En el caso de la Rochapea, ha criticado que "se ha convocado la reunión con los vecinos solo siete días antes de la implantación de la zona azul, por lo que poco se va a escuchar a las personas afectadas".

