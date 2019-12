MI MASCOTA Y YO

14/12/2019 a las 13:50

Cuando el propietario de Zipi ingresó en una residencia de ancianos fue el mejor día de su vida. Lo que para otro perro hubiera supuesto un trauma, para este perro pastor vasco entrar en un centro de animales supuso cortar una cadena que le tuvo preso durante diez años. Esa fue la vida que le reservó aquel hombre por, simplemente, no llevarse bien con el otro ejemplar canino de la casa y no servir. ¿Servir para qué? En las Txikas de Etxauri no quisieron escuchar más, soltaron a Zipi y se lo llev

Etiquetas Myriam Munárriz

