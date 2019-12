Enrique Maya: "Si no para de llover podemos tener problemas"

Actualizada 13/12/2019 a las 11:08

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha manifestado este viernes a primera hora de la mañana que el caudal del río Arga a su paso por la capital navarra lleva un "caudal importante" que está "estabilizado" pero que "si no para de llover podemos tener problemas".



El alcalde ha visitado a las 9.15 horas las zonas inundadas, en concreto, la de Curtidores, la Runa y Errotazar. Según ha dicho, "el río Ultzama está bajando pero Eugui está ya al máximo y va poco a poco soltando agua; a ver si tenemos la fortuna de que se equilibren".



Ha expuesto que en Pamplona está cortada la zona de San Jorge y Landaben y en la rotonda junto al puente de El Vergel "el agua, que ha llegado por la calle Errotazar, ha cortado media rotunda; ha entrado por algún desagüe, no ha desbordado la mota". "En cuanto pase esto, tendremos que analizarlo bien porque es un punto que tenía que haber funcionado mejor", ha dicho.



Maya ha enviado un mensaje a los ciudadanos de que retiren los vehículos de las zonas inundables, sobre todo en Rochapea. "Hay que tomar medidas, sin alarmar a nadie porque hemos tenido riadas mayores, pero esta es una riada importante", ha comentado.



Según ha dicho, "las previsiones eran menores de lo que finalmente ha ocurrido". "Yo ayer a la noche estaba en contacto con Policía Municipal y me daban unos datos que hoy a la mañana han sido mayores", ha expuesto el alcalde, quien ha señalado que "habrá que pedir explicaciones a quien hace las previsiones para que nos expliquen los porqués de este caudal que es mayor al previsto".



El primer edil ha señalado que también es verdad "no para de llover, el tiempo está siendo malísimo". "Nuestra labor como cargos públicos es velar por que todo lo que no ha podido funcionar del todo bien funcione mejor", ha comentado.



Ha explicado que Policía Municipal está avisando desde este jueves para que se retiren los vehículos, "sobre todo en la zona del parque Runa". "Y en la zona de Corralillos todavía no hay problema pero se están empezando a trasladar coches desde la zona más baja del parking a la más alta para que no se vean afectados", ha dicho.



