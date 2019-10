Lola Fernández y Maialen Díaz, ganadoras del XXVIII Concurso de Textos Teatrales

Actualizada 10/10/2019 a las 11:36

La escritora Lola Fernández de Sevilla con la obra ‘Irse de casa -Mapa-Poema para niñas que se portan mal’ en la modalidad de castellano y la autora Maialen Díaz con ‘Ilargiaren atzean’ en euskera son las ganadoras del XXVIII Concurso de Textos Teatrales para público infantil organizado por el Ayuntamiento de Pamplona y la ENT. Cada una de ellas recibirá un premio de 2.500 euros y la posibilidad de producir y poner en escena la obra durante el próximo año. Este año se recibieron en el certamen 58 obras, 10 más que el año pasado. La presentación de las ganadoras y todos los detalles del concurso han sido ofrecidos hoy en rueda de prensa por la concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena; Laura Villanueva, representante del jurado para las obras en euskera, y Ramón Vidal, del jurado en castellano.

De los 58 textos recibidos, 49 eran en castellano, algunos de ellos llegados desde Latinoamérica, y 9 en euskera. En la edición del año pasado se presentaron 48 obras, 41 en castellano y 7 en euskera, mientras que en 2017 fueron 55 trabajos, 47 en castellano y 8 en euskera. Los objetivos del concurso son promocionar la dramaturgia dirigida al público infantil, contribuir a fortalecer y potenciar el teatro contemporáneo y aumentar la riqueza cultural y artística en el ámbito teatral desde la infancia. El jurado ha destacado en general el interés de los trabajos presentados y el buen nivel de varios de ellos.

LOLA FERNÁNDEZ DE SEVILLA

Lola Fernández de Sevilla (Madrid, 1982) es dramaturga y doctora en Filosofía. Escribe principalmente narrativa y entre sus obras se encuentran ‘Cosas que hace Lucía’, ‘El señor de las experiencias y otros relatos’, ‘Tubérculos’, ‘La tormenta’ y ‘Desayuno’. Ocasionalmente dirige sus espectáculos como en el caso de ‘Leonor debe morir’ o ‘Ballerina’. También investiga, colabora con diversas publicaciones y da clases de escritura. Es coordinadora de Helvéticas Escuela de Escritura. En 2018 ganó el Premio Juan Cervera por su ensayo ‘Ogros, espinacas y demás… Cómo contar lo terrible a niñas y niños en el teatro’.

El jurado ha destacado de su obra ‘Irse de casa -Mapa-Poema para niñas que se portan mal’ que es un texto de gran calidad teatral y poética en el que se escuchan las voces de los adultos y la propia infancia. Asimismo, señala que la propuesta, dada la originalidad de su forma dramática, ofrece además enormes posibilidades a la hora de encarar su puesta en escena.

MAIALEN DÍAZ, FORMADA EN LA ENT

Maialen Díaz es actriz, dramaturga y maestra de Educación Primaria y actualmente reside en Madrid. Formada en Interpretación en la Escuela Navarra de Teatro, posteriormente obtuvo el Grado de Magisterio en Educacion Primaria en la especialidad de inglés y el Máster en Estudios Avanzados en Teatro. Además, cuenta con el diploma en Escritura performativa con perspectiva de género y con la formación académica en Interpretación en el Laboratorio Teatral William Layton. Su experiencia en el ámbito artístico abarca sus papeles de actriz en varias obras (‘All cats are beautiful’, ‘Se me ha quedado un cuento enredado en la boca’, ‘El embrujado’ o ‘El placer es nuestro/Plazera gurea da’) y de dramaturga (‘La casa más pequeña’, ‘Herrimin’ o ‘Greta liburuzaina’). Además, ha impartido numerosos talleres de teatro para alumnado de ESO y de Educación Primaria.

Entre los nueve textos presentados al concurso el jurado ha querido premiar el texto titulado ‘Ilargiaren atzean’ ya que tenía una escritura “rica, la historia muy bien desarrollada, está bien cerrada y es muy redonda. La propia trama se entiende muy bien y además de una bonita forma desarrollada y expresada”. Así, la calidad literaria queda patente y la creatividad también, evidente. Por último, ha destacado que a la hora de llevarlo a escena no tiene dificultad, extremo que también ha sido tenido en cuenta por el jurado.

JURADO DE EXPERTOS TEATRALES

El jurado para valorar los textos en castellano ha estado formado por Fuensanta Onrubia, directora y profesora de la Escuela Navarra de Teatro, y Ramón Vidal, director y profesor, formado en la Escuela Navarra de Teatro. Lo completaba Angela Monleón, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, que comenzó su carrera profesional en la revista teatral Primer Acto como secretaria de redacción para ser posteriormente redactora jefe. Colabora como guionista en los programas de RNE América está cerca y América 92.

En la modalidad de euskera el jurado ha estado compuesto por Borja Ruiz, Estíbaliz Curiel y Laura Villanueva. Borja Ruiz, investigador y director teatral, es uno de los miembros fundadores de la compañía vasca Kabia Teatro creada en 2006 y que durante estos años ha actuado en escenarios de España, Italia, Francia, Portugal, Brasil, Argentina o Estados Unidos. Desde 2009, Borja Ruiz escribe columnas de opinión en la versión electrónica de la revista ‘Artezblai.com’ bajo el nombre Mirada de Zebra. La actriz, profesora, creadora e ilusionadora Estíbaliz Curiel se formó en la Escuela Navarra de Teatro al igual que la actriz y profesora Laura Villanueva.

Al concurso podían presentarse persona mayor de 16 años con hasta tres obras, escritos en castellano o en euskera. Los textos tenían que ser originales e inéditos (no puede presentarse el mismo texto en ambas modalidades), no haber sido premiados en cualquier otro certamen, y no haber sido estrenados por compañía alguna (profesional o no). Además, su duración será la habitual de una representación dirigida a público infantil.

Etiquetas Escuela Navarra de Teatro

Selección DN+