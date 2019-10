Alonso, "sorprendido" por la exclusión del COAVN en el concurso del Paseo Sarasate

Actualizada 07/10/2019 a las 12:22

El concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Pamplona, Fermín Alonso, ha manifestado este lunes que le "sorprende" que, al elaborar las bases del concurso de ideas del Paseo de Sarasate "no se tuviera en cuenta al Colegio de Arquitectos, teniendo en cuenta que se les nombraba miembros del jurado".



Después de que la delegación navarra del Colegio de Arquitectos dijera la semana pasada que no formaran parte del jurado de este concurso, Alonso ha explicado que las bases del concurso de ideas "se aprobaron la pasada legislatura, con criterios técnicos y jurídicos" y "yo esta legislatura me he limitado a cambiar los componentes del jurado, incorporar la nomenclatura de las áreas....".



El COAVN señaló la semana pasada que el documento de bases administrativas del citado concurso contenía "una serie de condiciones improcedentes e inasumibles" y hablaba de que "una vez elegidas tres propuestas, hay que realizar un proyecto básico por 10.000 euros (IVA incluido) de una obra con un presupuesto probable de varios millones de euros, y renunciando a 'todos los derechos económicos de propiedad intelectual'". "Es decir, el Ayuntamiento 'compra' tres proyectos básicos y luego dispone a su libre albedrío sin compromiso con los tres 'elegidos'", rechazó.



Este lunes, Fermín Alonso ha afirmado que, tras hablar con el Colegio, consultó con el abogado del área y le transmitió que sus peticiones "requerían volver al minuto cero el concurso de ideas y que habiendo presupuesto este año no se podía valorar".



El edil ha precisado que él ha adquirido un "compromiso" con el Colegio de Arquitectos de que "en futuros concursos de ideas que tenemos planteados para sacar adelante esta legislatura vamos a trabajar con ellos intentando no llegar a situaciones de este tipo, que lamento". "Jurídicamente no se podía evitar", ha dicho.



Fermín Alonso ha aseverado que el Paseo de Sarasate se va a remodelar esta legislatura y "tendrá un carácter eminentemente peatonal". "Este es un primer paso", ha indicado.



Por otro lado, el concejal ha señalado, sobre la aplicación de la nueva ordenanza de Movilidad en Pamplona, que "la cultura de movilidad de una ciudad no se modifica en unas semanas y tampoco en un año, es un camino a largo plazo". "Tenemos que estar todos comprometidos", ha asegurado, para añadir que ello "requiere trabajo y educación".



Ha manifestado que el objetivo es "la convivencia pacífica de todos los usuarios de la vía" y "hay que atacar en diversos flancos para conseguirlo".



Alonso ha expuesto que el año pasado la Junta de Movilidad se convocó en noviembre y "este año puede asegurar que se convocará antes de noviembre".



"Comparado con otras legislaturas, vamos perfectamente en tiempo", ha dicho.



PADRE MORET



Preguntado por la apertura de la calle Padre Moret, ha indicado que "se va a abrir pero no se va a abrir igual que como estaba antes". "No vamos a abrir la calle José Alonso, que era el eje sobre el que pasaba todo el tráfico de norte a sur; tampoco abrir el giro hacia el Paseo Sarasate y vamos a abrir Padre Moret con unas condiciones que calmen el tráfico que pueda haber en esa zona", ha dicho.



Según ha señalado el edil, "a Padre Moret solo accederán aquellas personas que quieren ir a Padre Moret, familiares y comerciantes y damos solución a los vecinos de la zona que ahora mismo tienen que hacer unos recorridos ridículamente largos". "Cualquier persona que quieran elegir Padre Moret como un atajo no le va a salir a cuenta, va a ser mucho más rápido ir por la avenida del Ejército", ha expuesto.

