Música y tarta para celebrar los 50 años de la Casa de la Juventud de Pamplona

Actualizada 01/10/2019 a las 13:39

La Casa de la Juventud cumple 50 años. Hace cinco décadas que abrió sus puertas en Pamplona. Ese año los astronautas americanos llegaban a la Luna, dos universidades quedaban unida en red de forma digital en EE UU; en Francia se estaba probando el Concord, y el cuarteto británico más famoso de la historia de la música, The Beatles, daba su último concierto público, en un escenario peculiar: el tejado de su empresa discográfica.

Como guiño a este cumpleaños redondo de una institución muy presente en Pamplona, la Casa de la Juventud contará este próximo sábado 5 de octubre con el concierto-tributo de The Flaming Shakers, una formación premiada en Liverpool en la ‘International Beatles Week Liverpool con sus cuatro integrantes ambientados para la ocasión y con el mismo perfil instrumental que usaban los británicos. Y como no podía ser de otra manera, el escenario del concierto será la azotea del edificio.

Y lo harán, entre otros, en presencia de uno de sus arquitectos, Estanislao Quadra- Salcedo, y de la representación municipal, encabezada por el alcalde, Enrique Maya. Podrán participar con el resto de la ciudadanía, no solo en el concierto, sino también en el conjunto de actos que lo precederán y que tendrán lugar en la Casa y en la calle Sangüesa: Dj ‘revival’, talleres para realizar ambientación contracultural y pacifista, un espacio de photocall y actores y animadores trasmutados en hippies sesenteros del Flower Power. Y, por supuesto en la fiesta habrá una tarta. Tendrá 1,8 metros cuadrados de superficie y en ella seguro que caben todas las velas.

Es la propuesta del Ayuntamiento de Pamplona para celebrar con la ciudad el nacimiento de este edificio, el primero en España construido para ser utilizado específicamente como Casa de la Juventud siguiendo el modelo francés; pero el acto también servirá para festejar la trayectoria histórica de sus usuarios, miles de pamploneses, muchos de ellos muy conocidos. Será también el momento de recapitular sobre los servicios que presta y que se han ido acomodando a cinco décadas de evolución social. Así, otro invitado confirmado al cumpleaños es Manuel Antón Ayllón, delegado de Juventud en la época en que se hizo la Casa y su proyecto.

Esta mañana han presentado todo lo correspondiente al cumpleaños del sábado y a las actividades de las próximas jornadas el concejal especial de Juventud, Arturo Lecumberri, la directora de la Casa de la Juventud, Ana Parody, y Ane Moreno y Leire Zabalza, en representación de grupos de usuarios que van a tomar parte en la fiesta de cumpleaños. También por la mañana la comisión de Asuntos Ciudadanos visitaba formalmente las instalaciones de un servicio municipal que está de aniversario.

PUERTAS ABIERTAS

La comisión de Asuntos Ciudadanos ha visitado las instalaciones de la Casa de la Juventud recibiendo información sobre la evolución del edificio en estas cinco décadas, un cambio relacionado, en muchos casos, con la actualización a la demanda social de los servicios que alberga. Como ejemplos, ahora hay un laboratorio de robótica educativa en lugar de un cine de ‘Arte y ensayo’ o un servicio de ‘Viajeteca’, en lugar de una discoteca, pero en 50 años de andadura ha habido muchos y muy profundos cambios, también en el propio espacio físico diseñado originariamente por Estanislao de la Quadra-Salcedo.

Este edificio, propiedad del Gobierno de Navarra y cedido al Consistorio durante 30 años más tras la renovación del convenio en 2016, fue distinguido en 2013 con el premio DOCOMOMO Ibérico, por su contribución a la arquitectura del siglo XX. Sus servicios el año pasado recibieron a más de 96.800 usuarios y la casa programó 279 cursos, talleres, exposiciones y actos diversos.

La de la comisión será la primera y la más institucional de las visitas programadas para estos días, ya que toda la ciudadanía, sin distinción de edad, está invitada a hacer este mismo recorrido durante las tardes de esta semana. Este miércoles y el viernes a las 18 horas la visita se hará en castellano y el jueves 3 a la misma hora en euskera. El punto de encuentro será el vestíbulo de la Casa cinco minutos antes de la cita y el recorrido con explicaciones durará aproximadamente 45 minutos.

Para los futuros usuarios la visita será una buena forma de comprobar qué es lo que ofrece la Casa de la Juventud; para quienes ya disfrutaron de sus servicios será una manera de ver cómo ha cambiado lo que ellos conocieron y para todos, la posibilidad de ver encarnada en un edificio y en la evolución de sus contenidos cómo ha evolucionado el sector joven de la ciudad.

Por otra parte, el sábado 5 de octubre lo previsto es que la Casa mantenga abiertas sus puertas y, para el recuerdo, se proyectará de forma ininterrumpida un trabajo audiovisual de 85’ que recoge en imágenes el pasado de la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona. Son imágenes desde los años 90 hasta el año 2006. A través de ellas se podrá ver la evolución de cursos, exposiciones, conciertos, los grupos de ensayo de música, teatro o juegos de roll. También será un reto para los usuarios encontrarse en alguno de los fotogramas del filme.

TARTA, FOTOS Y MÚSICA

La fiesta de aniversario se celebrará el sábado 5 de octubre, de 18 a 22 horas. Será un cumpleaños de ambiente revival como invitación para viajar al pasado. A lo largo de una tarde se programarán actividades diversas. Para dar comienzo a la celebración intervendrán distintas autoridades y representantes de jóvenes usuario de la Casa y, tras cantar el cumpleaños feliz, se repartirán 450 de una tarta de 2,40 x 1,20 m preparada para la ocasión en hojaldre, nata y yema.

A partir de ahí, con la calle Sangüesa cortada al tráfico, comenzará una sesión de DJ titulada ‘50 años soñando / 50 años sonando’. Un disc-jockey de la radio social ATICA FM pinchará música que ha sido referencia para los jóvenes en cada una de las décadas de la historia de la Casa. Y para ayudar al ambiente, jóvenes actores del grupo de teatro En la Chácena y animadores de la asociación Learn&Teach, dos formaciones que habitualmente trabajan en la Casa de la Juventud, participaran disfrazados de hippies para dar color a la fiesta.

Claro que el público también está llamado a ataviarse ad hoc. Para las fotos del álbum de cumpleaños habrá previsto un fondo/photocall con todo tipo de accesorios disponibles, gafas, sombreros, pelucas etc. Quien quiera podrá llevarse la foto impresa y los que, además, decidan compartirla en redes dispondrán del hashtag #50añosjoven/ ##50urtezGazte. Además, si alguien quiere disfrazarse en el momento, en el interior y en el entorno de la Casa habrá talleres gratuitos para todos los gustos: abalorios, bandanas, bandoleras, chalecos, broches… una oportunidad para hacerse con un vestuario retro con el apoyo de profesionales del mundo de las Bellas Artes y las manualidades: Ana Galar, Alicia Urtasun, Izaskun Goñi, Jurgi Murua y Nerea Díaz.

LOS BEATLES EN LA AZOTEA

El siguiente hito de este especial cumpleaños llegará a partir de las 20 horas. En los 60 la banda británica The Beatles se convirtió en el grupo más admirado y popular de la década; no sólo por su importante éxito comercial –que aún tiene- sino que su música, inspirada en los géneros rock y pop, fue respaldada por la crítica. Su último concierto, millones de discos después, fue en 1969 y se hizo desde una azotea. Dos años después la banda se disolvería.

Haciendo el guiño con ese evento, que coincidió con el año de apertura de la Casa, el Ayuntamiento de Pamplona ha preparado una reedición de esa cita musical en su propia azotea con el grupo-tributo The Flaming Shakers cuyos integrantes, vestidos al uso, con sus peinados Top-mod y con instrumentos similares a los de Liverpool, tratarán de retrotraer a la concurrencia a lo que pudo ser aquella icónica cita.

Esta banda catalana, que tiene un repertorio de más de 250 temas de The Beatles, ha ofrecido decenas de conciertos en giras europeas y ha sido seleccionada en numerosas ocasiones para actuar en la International Beatles Week Liverpool. Además, The Flaming Shakers es la única banda en España que ha tocado con dos antiguos Beatles: Pete Best, que fue primer batería de la banda británica y la formación +The Quarrymen.

El grupo barcelonés está integrado por Israel Marshall (John Lennon), Abel Marshall (George Harrison), George Agustí (Paul McCartney) y Ben Heckler (Ringo Starr).

