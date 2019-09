Estos son los cortes de tráfico de este lunes en Pamplona

Durante la jornada de este lunes 30 de septiembre nos encontraremos con cortes de tráfico en las siguientes vías:

-Calle Teobaldos entre las calles Aralar y Olite.

-Calle Manuel López González entre la calle Las Blancas y la calle Mutilva Alta

-Calle Francisco Berlanga Robles

Además, tenemos anulación del carril derecho en la Cuesta de Beloso, dirección Burlada por trabajos en el talud. Un inicio de semana que nada tiene que ver con el final de la anterior, en la que varias manifestaciones en la capital navarra y la celebración de las fiestas de San Fermín de Aldapa propiciaron varias alteraciones en el tráfico pamplones.

