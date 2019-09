Las líneas L4, L9 y L12 cambiarán su recorrido a partir del 2 de octubre durante las obras en la calle Navas de Tolosa

Actualizada 27/09/2019 a las 11:42

Las líneas del Transporte Urbano Comarcal L4 (Barañáin – Villava), L9 (Renfe – UPNA) y L12 (Ermitagaña – Mendillorri) variarán sus recorridos a partir del miércoles 2 de octubre con motivo de las obras que se van a llevar a cabo en la calle Navas de Tolosa.

Mientras duren dichas obras, en la calle Navas de Tolosa permanecerá cerrado al tráfico el carril en sentido centro, por lo que quedarán anuladas las dos paradas ubicadas en los números 5 y 13 de dicha calle.

A partir de esa fecha, los autobuses urbanos de las tres líneas afectadas circularán en sentido centro por la calle Padre Moret, donde quedará habilitada una parada provisional en la confluencia con la calle Yanguas y Miranda (Plaza del Baluarte).

La información sobre las modificaciones está disponible en postes y marquesinas de las líneas afectadas, así como en la web del Transporte Urbano Comarcal: www.infotuc.es. Asimismo, las personas usuarias pueden realizar cualquier consulta sobre los cambios llamando al teléfono de Atención Ciudadana de la Mancomunidad: 948 423242.

Paradas anuladas



C/ Navas de Tolosa, nº13. (Líneas 9 y 12)

C/ Navas de Tolosa, nº5. (Línea 4)



Para habilitada



C/ Padre Moret

