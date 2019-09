Navarra Suma aparca el carril bici de Egüés para que lo estudien los técnicos

Actualizada 11/09/2019 a las 07:53

C. A. M.

El pleno del Ayuntamiento de Valle de Egüés se reunió este martes por primera vez de manera ordinaria desde su constitución. Con una sola propuesta de la alcaldía de Navarra Suma (poder devolver la matrícula del curso en la escuela de música a los que tengan motivos justificados para abandonarlo), las mociones presentadas por tres grupos de la oposición (Geroa Bai, el PSN y EH Bildu por urgencia) alargaron la sesión más de tres horas. Prosperaron todas con apoyo de I-E y Podemos.

REPROBACIÓN A NA+

Navarra Suma se abstuvo en casi todas y votó contra una que incluía la primera reprobación a una concejal de Navarra Suma, la concejal delegada de Cultura, Inmaculada Múgica, por la edición del programa de fiestas de Gorraiz sólo en castellano y con lenguaje no inclusivo. Por una enmienda del PSN que lo rechazaba no se reprobó también a la alcaldesa como pretendía Geroa Bai. Se anunciaron medidas contra el incumplimiento de la ordenanza de euskera o de lenguaje no sexista.

De resto de mociones aprobadas salieron una ayuda de 4.000 euros para la cuenta de los pueblos de la zona Media afectados por las inundaciones. La planteó el PSN. También de una moción socialista salió la encomienda para buscar convenios con los colegios privado y concertados con sede en el municipio (British, Maristas y Salesianos) para usar sus instalaciones deportivas en Gorraiz y Sarriguren. Geroa Bai incluyó una moción que recogía un acuerdo para reiterar la oposición a que Acciona utilice la balsa de Zolina para un proyecto de investigación con placas solares fotovoltaicas flotantes. Y de una propuesta de EH Bildu se acordó realizar arreglos en el colegio Joakin Lizarraga demandados desde “la comunidad educativa”. Se trata de la retirada del techo del gimnasio del colegio, así como el arreglo o sustitución de vallas en el patio o iniciar el proceso para cubrir el frontón. El Gobierno municipal dijo estar en el tema.

También por las mociones se conoció la situación del carril bici. Geroa Bai pidió en una moción apoyada por el PSN, EH Bildu, Podemos e I-E que se licite de nuevo la obra de la primera fase, recogida en el plan de Movilidad. Por ese acuerdo se supo que el proyecto está “aparcado” por la alcaldesa, Amaya Larraya (Navarra Suma), para que lo informen técnicos municipales y ante la posibilidad de necesitar dinero municipal para cumplir la sentencia de los grados.

En el apartado de ruegos y preguntas del público antiguos concejales como Paco Muñoz (PSN) y Estefanía Clavero (UPN) tomaron la palabra y recordaron la situación del ex alcalde, Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), pendiente de que acusación y fiscalía presenten sus escritos ante el auto del juzgado de Aoiz para abrir juicio oral contra él y un vecino por la denuncia de una ex edil de UPN por un delito contra su intimidad al recuperar información del ordenador que utilizaba cuando era concejal delegada.

La moción del carril bici fue de las que más se alargó en el debate. Geroa Bai recordaba que el 13 de junio, dos días antes de la constitución del ayuntamiento, el alcalde saliente aprobó la licitación. Recordó que fue consensuada en una mesa de movilidad creada en el municipio. Se trata de la primera fase y conlleva el cambio de aparcamiento en las principales avenidas de Sarriguren (marcha atrás) para que las bicicletas circulen por la calzada en el carril derecho. La alcaldesa puntualizó que no constaban informes de técnicos municipales y que sólo acudía el jefe de policía. Su predecesor defendió que se hubiera aprobado con máximo consenso (excepto el cambio de aparcamiento) y que un ingeniero reconocido firmó el proyecto. También se argumentó que algunas inversiones quedaban supeditadas a otras necesidades presupuestarias, en referencia a la sentencia del grado. Se espera conocer la tramitación que den el Gobierno de Navarra o el Ayuntamiento de Pamplona para actuar.

PANELES FLOTANTES EN ZOLINA

La moción para oponerse a las placas en la balsa de Zolina-Ezkoriz desveló que el proyecto de Acciona, contra el que se recogen firmas en el valle y en Aranguren, forma parte del departamento de Investigación y Desarrollo. Pero los grupos abogaron por mantener la zona, creada para recoger los lixiviados de la mina de Potasas, como refugio para aves y zona recreativa. Se anunció que falta el estudio de impacto ambiental y se planteó que busquen otras balsas en la comarca. Además de Zolina está la de la Morea, en Beriáin, de uso recreativo.

