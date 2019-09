Maya estudia acudir a los tribunales porque la asamblea de la MCP "es legal"

Actualizada 06/09/2019 a las 12:50

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha asegurado que la convocatoria de la asamblea de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) en la que se elegirá a su nuevo presidente, fijada para el próximo 26 de septiembre, "es ilegal" porque "ha incumplido los plazos".

En este sentido, ha señalado que está estudiando la posibilidad de acudir a los tribunales ya que "el presidente y el resto de órganos de la Mancomunidad están ejerciendo fuera del plazo legal que tienen para ejercer".

Por otro lado, en declaraciones a los medios de comunicación, Maya ha calificado de "montaje" las criticas de EH Bildu en las que acusaban al alcalde de pretender llevar adelante un "pucherazo democrático" al "denegar la representación real" de la corporación municipal por no convocar un pleno extraordinario para nombrar a los nuevos ediles que sustituyen a Elma Saiz (PSN) e Itziar Gómez (Geroa Bai), que han dimitido para tomar posesión como consejeras del Gobierno foral.

"Lo que hacen es permanentemente acusar a Enrique Maya de determinadas cosas y el jueves se demostró que es falso, ni pucherazo ni nada, ellos me pidieron la convocatoria de un pleno y yo les dije que lo haría de acuerdo a lo que dice el reglamento de organización del pleno, y es lo que voy a hacer", ha recalcado.

Enrique Maya ha acusado a EH Bildu de estar "jugando con los votos de la Mancomunidad" al "retrasar" la asamblea al día 26. "Está también por medio a ver qué pasa en Barañáin, están jugando con todos sus números y están muy nerviosos porque pensaban que yo iba a manipular el resultado de esa votación", ha afirmado.

"Aunque quisiera no puedo", ha aseverado Maya, que ha explicado que "tengo 15 días hábiles para convocar" un pleno y "si no lo llegara a hacer, se convoca automáticamente el pleno". "No sé a qué viene toda esta movida", ha añadido.

Preguntado por qué no había convocado el pleno extraordinario, Maya ha explicado que "porque se hubiera llegado, de llegar, justísimo". "Primero hay que pedir a la Junta Electoral Central, hay que pedir las designaciones de los siguientes; hay un trámite".

"Ellos hicieron una doble petición: por un lado pedían que fuera el 28 o 29 de agosto y luego me daban los 15 días, y yo, como sabía cómo iba a actuar, opté por lo que dice el reglamento, que es dentro de los 15 días", ha apuntado.

"No se ha adulterado nada, no se ha adulterado el pleno, no se va a adulterar la Mancomunidad, esa es la realidad, lo demás son fuegos artificiales, no tiene ningún sentido todo este montaje que han hecho fruto del nerviosismo de unas cuentas que a lo mejor no les salen", ha reprochado.

En cuanto al pleno del Consistorio del jueves, que contó con dos concejales menos correspondientes a Geroa Bai y PSN, el alcalde ha destacado que "respeté como siempre las mayorías, lo hice varias veces cuando fui alcalde cambiando mi voto y lo volví a hacer ayer, incluso en algo tan rocambolesco como votarme en contra de mí mismo, porque la declaración que con mi abstención salió adelante era precisamente criticarme a mi por mi actitud".

En este sentido, ha criticado que el "talante democrático" de EH Bildu, PSN y Geroa Bai "es nulo" ya que planteó a estos partidos que retiraran esta declaración si aceptaba la votación y "nadie dijo nada". "El poco demócrata es el que presupone algo, te critica por lo que ha presupuesto, se ve que se ha equivocado y no rectifica", ha remarcado.

