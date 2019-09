El solar de Argal será un aparcamiento a la espera de decidirse su uso definitivo

Actualizada 04/09/2019 a las 15:04

El Ayuntamiento de Pamplona está estudiando los usos que podría tener el solar que ha quedado libre tras el derribo de los edificios industriales abandonados situados en la avenida de Aróstegui, 24 y que fueron la sede de la antigua fábrica de Argal y de Tallunce. Entre las opciones que se barajan se encuentra convertirlo en aparcamiento disuasorio provisional, ya que se sitúa en la entrada Sur de la ciudad y cuenta con paradas de transporte público de autobuses en las cercanías. Así, además de quedar la zona saneada y mejorada en su imagen se dotará al espacio de una utilidad mientras se realiza la urbanización y se ejecuta su desarrollo final.

Esta información ha sido aportada en el Consejo de Gerencia de Urbanismo celebrado este miércoles, una reunión en la que se ha conocido el pago de dos facturas y la modificación del contratado de derribo al haber aparecido durante la demolición unos sótanos de los que no se tenía constancia. Adjudicados a Construcciones y Excavaciones Erri Berri S.L. por un importe de 153.827 euros (IVA no incluido), los trabajos han tenido un coste final de 191.148,55 euros (IVA no incluido).

PAGO DE DERRIBOS ENTRE PAMPLONA, ZIZUR MAYOR, CIZUR Y GOBIERNO

El solar se encuentra dentro del ámbito que gestiona el Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona (TAV). De acuerdo al convenio firmado por el Consejo en el que se encuentran representadas todas las entidades participantes, del coste de la realización de los derribos, corresponde al Ayuntamiento de Pamplona una aportación de un 30,77%, el mismo porcentaje que al Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Zizur Mayor un 23,08% y a la Cendea de Cizur un 15,38 % del total.

Dado que los edificios y sus dependencias se encontraban en una mala conservación, estado insalubre y con zonas muy dañadas por actos vandálicos y suponían un riesgo para las personas, se decidió en el consejo del Consorcio adelantar el derribo a las obras de urbanización y que el Ayuntamiento se encarga de llevar a cabo las actuaciones y costeara los trabajos. Posteriormente, ese coste será repercutido entre los miembros del Consorcio en las anualidades de 2019, 2020, y 2021.

ESPACIO LIBRE DE 7.500 M2

El solar que ha quedado libre se corresponde con las parcelas catastrales 2652 y 2700 del Polígono 4, contemplado en el Proyecto de Urbanización del PSIS de Etxabakoitz desde 2015. Las dos parcelas lindan con la vía del tren al Norte y con la avenida de Aróstegui al Sur. La 2700 es propiedad de Inmobiliaria Urquía S.A. y tiene una extensión de 5.468 m2. La parcela 2652 es de Tallunce S.L., la mercantil que tras el cierre de Argal utilizó el espacio para una empresa de catering y que también cesó en su actividad y alcanza los 2.152 m2.

El Consorcio del TAV es un órgano creado en 2007 por el Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos de Pamplona, Zizur Mayor y Cendea de Cizur para la gestión y desarrollo urbanístico integral del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Desarrollo del Área de la Nueva Estación de Alta Velocidad y el Área de la Antigua Estación del Tren en Pamplona (Parque Residencial del Camino de Santiago). También se encarga de establecer las relaciones patrimoniales y económicas con el Ministerio de Fomento y con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), al objeto de que el ADIF lleve a cabo la construcción de las nuevas infraestructuras ferroviarias en la Comarca de Pamplona correspondientes al trazado del ferrocarril entre Esquíroz y Zuasti y la estación de Alta Velocidad de Pamplona.

