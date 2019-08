El Concurso Literario en Euskera de Pamplona recibirá las obras hasta el 5 de noviembre

Actualizada 05/08/2019 a las 13:29

El 5 de noviembre finaliza el plazo para presentar obras en el XXIX Concurso Literario en Euskera para autores noveles. Este certamen cuenta con tres modalidades: poesía, narración y bertso-paperak (versos dados por escrito conforme a las reglas del bertsolarismo). El certamen reparte tres galardones por modalidad de 2.500, 1.000 y 500 euros. Además, se pueden conceder hasta cuatro menciones, sin tener en cuenta la modalidad a la que hayan sido presentadas, dotadas con 250 euros. En el caso de que el Ayuntamiento realice la publicación de los premios, serán incluidos junto con el resto de obras premiadas.

Cada participante puede presentar un único trabajo por modalidad, de tema libre, redactado en euskera, original y no publicado. No podrán presentar obras aquellas personas que hayan publicado a nivel individual más de un libro de carácter literario. No se incluyen en esta limitación las participaciones o colaboraciones literarias realizadas en revistas, medios periodísticos o publicaciones de carácter colectivo, ni tampoco las traducciones de obras literarias. Las personas que hayan obtenido el primer premio en la misma modalidad en dos ediciones anteriores de este mismo concurso no podrán presentarse a esa modalidad.

En la modalidad de poesía, los trabajos deberán abarcar un mínimo de 15 folios escritos por una cara a doble espacio. En narración, el mínimo serán también 15 folios escritos por una cara a doble espacio. Por último, en bertso-paperak, la extensión será de un mínimo de 25 estrofas, que pueden versar sobre temas diferentes que constituyan de alguna forma una unidad y deben cumplir las leyes formales del bertsolarismo.

Los trabajos deben entregarse en el Registro General del Ayuntamiento, en los registros auxiliares o mediante cualquiera de las modalidades previstas por la legislación vigente. Se tendrán que presentar cinco copias de cada trabajo, firmadas con seudónimo y señalando claramente la modalidad a la que concursan. Esas copias se acompañarán de un sobre cerrado en el que se den a conocer los datos de identidad, es decir, nombre y apellidos, dirección, correo electrónico y teléfono, correspondientes al seudónimo. Los trabajos en los que no figuren debidamente los datos personales se considerarán como no presentados al concurso.

Selección DN+