Los jóvenes de la Casa de la Juventud mostrarán sus trabajos a pie de calle

Actualizada 18/06/2019 a las 12:56

La Casa de la Juventud organiza este miércoles, por undécima vez, un festival de fin de curso con los grupos que ensayan en sus instalaciones y con jóvenes participantes en los cursos que allí se realizan. Comenzará a las 19 horas, en la confluencia de la peatonal de Carlos III con la avenida de Roncesvalles y se prevé que pasen por el escenario que se monta para la ocasión más de un centenar de jóvenes.

A lo largo de la tarde, se sucederán las exhibiciones. Entre los grupos que ensayan en la Casa de la Juventud, habrá actuaciones de k-pop, shuffle, hip hop, bailes latinos, bailes regionales y otros estilos musicales que están de moda actualmente. Además, habrá exhibiciones de diferentes cursos impartidos durante el año como hip- hop, wacking vogue, k-pop, zumba. El acto estará presentado por Alaia Pina y Mel Zamora, que realizan K-pop en la propia Casa de la Juventud de Pamplona. Se aprovechará el evento para hacer difusión de las actividades de verano organizadas, para lo que se repartirán folletos entre los jóvenes que asistan con los detalles de la programación de verano.

GRUPOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD

Entre los jóvenes que participarán en este acto, se cuentan aquellos que aprovechan las instalaciones de la Casa de la Juventud para reunirse y lleva a cabo sus actividades. La Casa de la Juventud cede sus instalaciones a lo largo de todo el año, de lunes a domingo, a cualquier joven interesado. Esta cesión se hace de forma gratuita y comprende, además, la posibilidad de utilizar los recursos con los que cuenta el centro: equipos de sonido, proyectores de datos, monitores de televisión, etc.

El número total de usuarios de este servicio de cesión de espacios en 2018 alcanzó la cifra total de 59.342. En ellos se engloban aquellos jóvenes que acuden al centro regularmente (una o más

veces a la semana), así como aquellos que lo hacen de forma puntual (en un día y hora concretos, sin continuidad en el tiempo). En el curso 2017/2018 utilizaron este servicio más de 100 grupos estables, además de los que lo han hecho de forma puntual.

Las actividades que llevan a cabo estos grupos representan un abanico de diferentes disciplinas artísticas y de ocio y tiempo libre. Así, en la Casa de la Juventud se reúnen grupos de teatro, de baile (danzas regionales, danzas africanas, break dance, k-pop, hip-hop, bailes latinos, orientales etc.), de música (pop-rock, música clásica, ska, etc.), música mexicana, yoga, juegos de mesa, etc.

PROGRAMACIÓN DE CURSOS CULTURALES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

En la exhibición participan jóvenes que han hecho algún curso de la programación de la Casa de la Juventud. El objetivo principal de esta programación es realizar una oferta de ocio formativo dirigida a los jóvenes de la ciudad, a precios reducidos y adaptada a sus intereses. A lo largo del año la Casa de la Juventud oferta algo más de 150 cursos, talleres de distintas disciplinas relacionadas con la danza, las artes escénicas, las artes plásticas o actividades deportivas. En el conjunto de todos estos cursos y talleres se inscriben a lo largo del año unos 2.400 jóvenes.

Anualmente se programan 2.400 horas repartidas en cursos con una duración de entre 12 y 50 horas. El precio va en proporción al tiempo de duración del curso y las personas jóvenes de entre 14 y 18 años tienen un precio especial. Así, el precio por hora es de 1,10 euros para los jóvenes de 19 a 30 años y de 0,90 para los de 14 a 18 años. A lo largo del año se programan también, aproximadamente, 44 talleres de informática. Todos estos talleres de informática, además de otros cursos como los que se ofrecen desde la Asesoría Psicológica, son gratuitos.

La programación gira alrededor 5 áreas: actividades deportivas, danza y expresión, estética y bienestar, cursos culturales y de desarrollo personal y talleres gratuitos de informática. Con ello se pretende promocionar la actividad física lúdica como fuente de bienestar personal, promover la creatividad en distintos ámbitos (artes plásticas, literatura, etc.) desde un enfoque no elitista o formar a los jóvenes en habilidades que les sean útiles para su día a día: cursos de cocina básica, de arreglos de costura…

Etiquetas Casa de la Juventud

