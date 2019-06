Esporrín: "Ha sido Bildu el que no ha querido un gobierno progresista"

Actualizada 16/06/2019 a las 09:39

“Lo hemos intentado hasta el final, por respeto y coherencia a nuestros votantes, que yo fuera la alcaldesa”. Estas fueron las primeras palabras de la candidata socialista Maite Esporrín en la comparecencia de prensa de los portavoces tras la constitución del nuevo Ayuntamiento. “Pero ha habido otros que han querido a Bildu (en referencia a los votos que le dio Geroa Bai) en lugar de un gobierno progresista. Y también ha sido Bildu el que no ha querido esta alternativa”.

Esporrín insistió en que Bildu sabía de antemano que si lo que buscaba era una alternativa a Navarra Suma tendría que ser poniendo el nombre de la candidata socialista en la papeleta. Porque, como dijo en la campaña, no había ninguna intención de reunirse con ellos. “Y no hemos tenido ninguna conversación con Bildu. Nos separan grandes diferencias ideológicas y la gran diferencia ética de que no condenan a ETA. Y sin ese paso, no podemos hablar de gobierno”.

Respecto a Navarra Suma, Maite Esporrín insistió en el mismo discurso de la campaña electoral. El problema para alcanzar un acuerdo eran sus socios, Ciudadanos y PP. Y a la pregunta de si creía que Geroa Bai había tomado nota de lo ocurrido tanto en Pamplona como en otros consistorios de la comarca, Esporrín respondió que esperaba que las negociaciones en el Parlamento fueran al margen de la constitución de los ayuntamientos.

También se quiso saber qué postura adoptarán los socialistas ya que Navarra Suma toma la vara de mando pero en minoría. “Siempre hemos hecho una oposición constructiva, apoyando lo que es bueno para la ciudad. Pero también que quede claro que nadie nos va a poner de rodillas”.

Apúntate para recibir nuestro boletín especial elecciones en tu correo electrónico Quiero apuntarme

Selección DN+