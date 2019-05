Recital de flauta travesera, trompa y arpa en la Casa de la Juventud

Actualizada 31/05/2019 a las 14:48

La Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Pamplona acogerá este domingo, 2 de junio, un recital de flauta travesera, trompa y arpa a cargo del alumnado del Conservatorio Pablo Sarasate y de escuelas de música de Navarra. El concierto comenzará a las 11.30 horas con entrada libre, previa retirada de invitaciones desde media hora antes.

El recital es el concierto de fin de curso en el que el alumnado mostrará parte del repertorio trabajado en estos últimos meses. De esta manera darán a conocer su trabajo escénico, mostrarán su avance musical y tendrán la posibilidad de tocar en diferentes escenarios, compartiendo su música con el público.

Las alumnas mayores asisten a clases de arpa y de flauta travesera del Conservatorio Pablo Sarasate donde cursan sus estudios profesionales de música. Los pequeños son alumnos interesados en el arpa y la trompa que todavía no tienen la edad para entrar al Conservatorio pero que se están formando para poder acceder, mientras estudian en distintas escuelas y academias de Navarra.

Junto al alumnado también participarán los profesores, tanto en la preparación del evento como en el escenario. Todos ellos de los Conservatorios Profesional y Superior de Pamplona, son María Llanos Callejas (arpa), Raquel Ortega (arpa), Isabel Moreno (flauta travesera) y Sergio Eslava (saxofón).

PROGRAMA

Greensleeves (popular inglesa). Flauta: Isabel Moreno. Arpa: Mª Llanos Callejas

Danny boy (popular irlandesa), Drive to the Cold Winter Away (popular inglesa) y Auretti's Dutch Skipper (Popular inglesa). Flauta: María Iturbide. Arpa: Idoia Egozkue

Down by the beach (popular irlandesa), Irish Lamentations (popular inglesa) y Goddesses (popular inglesa). Flauta: Irati González. Arpa: Mª Llanos Callejas

An Irish Love Song (popular irlandesa). Flautas: María Iturbide e Irati González. Arpas: Idoia Egozkue y Mª Llanos Callejas.

El Campo de Amapolas (N. Martínez) y Mouvement de valse (C. Bochsa). Arpa: Pablo Hernández

Breave Heart (J. Hornes/R.Ortega). Arpa: Pablo Hernández. Trompa: Jorge Hernández

La Girafe (D. Bouchaud), Tres eran tres (S. Cermeño) y Marelles 1 (B. Andres). Arpa: Natalia Esparza

Rock! (S. Cermeño/R.Ortega). Arpas: Natalia Esparza y Pablo Hernández. Pandero: Jorge Hernández. Saxofón: Sergio Eslava

Preludio en DoM (J.S.Bach/H. Renié) y Serenade melancolique (A.

