Charlie Bicho: “No se ha hecho nada parecido al segundo disco de Los Bichos”

12/05/2019 a las 13:50

Si le digo Josetxo Ezponda, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Joé, un amigo del alma. Un músico increíble, inteligente. Como creador, no hay nada igual en el mundo del rock’n’roll. De hecho, hoy en día un disco como el segundo LP de Los Bichos, el Bitter pink, tiene una vigencia absoluta. Y no lo digo yo. Lo ha dicho siempre la crítica especializada. No se ha hecho nada igual en la vida. ¿Es muy larga la sombra de Josetxo?

Soy el único ‘bicho’ que queda v

Selección DN+