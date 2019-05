Actualizada 02/05/2019 a las 12:43

'Cuando lleguemos a destino, ¿espero a que entres?'. Esta es la frase que se puede leer en las pegatinas que han incorporado los taxistas de Teletaxi San Fermín en sus vehículos. Una iniciativa que ha surgido para "dar una mayor seguridad a los viajeros que así lo requieran".



La idea de las pegatinas en las ventanillas de los taxis, con el lema tanto en castellano como en euskera, nació a raíz de otras iniciativas similares que ya están en marcha en otras capitales de provincia como Vitoria o León.



El objetivo es que "todos los clientes puedan sentirse y expresar con total libertad que se sienten más seguros si el taxista observa que no se produce ninguna situación anómala cuando el pasajero se baja del coche".

"Es habitual que muchas personas, en especial chicas y mujeres de avanzada edad, te pidan que les esperes a que entren al portal de su casa. Algunas no se atreven a pedírtelo y, mediante esta pegatina, les brindamos la oportunidad de hacerlo con total confianza", explica en una nota Kiko Asín, presidente de Teletaxi San Fermín.

Asín ha asegurado que "normalmente, los taxistas de Pamplona tienen estos pequeños detalles sin necesidad de que lo pidan, más cuando se trata de personas mayores". Esta iniciativa busca, con "pequeños gestos que no cuestan nada", crear "un ambiente de seguridad en Pamplona y su comarca".

Teletaxi San Fermín ha destacado que detrás de esta iniciativa "hay un claro gesto para evitar las posibles agresiones sexistas, sobre todo en determinadas horas de la noche", si bien "nace con el espíritu de englobar todas las situaciones". En este sentido, ha destacado que "muchas personas, tanto hombres y mujeres, así como trabajadores y trabajadoras de los polígonos industriales, por ejemplo, se quedan más tranquilos si esperas a que entren en su destino".

Kiko Asín ha remarcado que "no se trata de invadir la intimidad de nadie. Solo darles la oportunidad de expresarlo libremente si así lo desean".

