Curso veraniego de natación infantil en la piscina cubierta de Aranzadi

Actualizada 24/04/2019 a las 12:20

La apertura extraordinaria de la piscina cubierta de Aranzadi este próximo verano conllevará cursos de natación infantil del 3 al 27 de junio y del 1 al 23 de agosto

Del 3 al 14 de junio habrá cursos también en Aquavox San Jorge para menores a partir de 5 años en distintos niveles

El Complejo Deportivo Aranzadi organizará cursos de natación infantil, gracias a la apertura extraordinaria de su piscina cubierta durante este verano. La Federación Navarra de Natación y el Ayuntamiento de Pamplona han programado dos tandas para llevar a cabo esos cursos, concretamente del 3 al 27 de junio y del 1 al 23 de agosto. Las instalaciones municipales del Aquavox San Jorge también organizarán cursos de natación infantil entre el 3 y el 14 de junio.

Las inscripciones para las tandas del mes de junio, tanto en Aranzadi como en San Jorge, comenzarán a partir del 7 de mayo tanto de forma online en la web de la Federación Navarra de Natación, www.fnn-nif.com como de forma presencial en la propia federación, en el pabellón Navarra Arena, de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas. Para los cursos de agosto en Aranzadi las inscripciones se llevarán a cabo a partir del 15 de julio en www.fnn-nif.com y a partir del 29 de julio de forma presencial en la sede de la federación, de 10 a 13 horas.

Para poder apuntarse a estos cursos los menores deben tener 5 años o cumplirlos durante este 2019. Además, los monitores podrán cambiar a los menores inscritos en base al nivel, ya que hay cursos de iniciación y de mantenimiento. Los cursos en Aranzadi tienen un precio de 75 euros para las personas abonadas y 80 para las no abonadas; en Aquavox San Jorge el precio es de 60 euros para personas abonadas y 65 para no abonadas. La cuota que se paga da derecho a participar en el curso, pero no al uso del resto de las instalaciones

En las instalaciones de Aranzadi, del 3 al 27 de junio, se han organizado cinco cursos con clases de 30 minutos por las tardes. Habrá cuatro tandas de iniciación, a las 16.30, 17, 17.30 y 18 horas, y una de perfeccionamiento, a las 18.30 horas. En agosto, del 1 al 23, las opciones se duplican y se podrá elegir entre cursos de mañana y de tarde. Las clases también tendrán una duración de 30 minutos y no habrá sesiones los días 15 y 16 de agosto. Habrá grupos de iniciación a las 10, 10.30, 11, 11.30, 16.30, 17, 17.30 y 18 horas. Los cursos de perfeccionamiento serán a las 12 y a las 18.30 horas.

En Aquavox San Jorge, cuya piscina cubierta permanecerá cerrada en verano, los cursos de natación infantil tendrán lugar del 3 al 14 de junio por la tarde. Se han previsto cinco grupos, cuatro de iniciación, a las 16.30, 17.10, 17.50 y 18.30 horas, y uno de perfeccionamiento, a las 19.10. Las clases durarán 40 minutos.

Selección DN+