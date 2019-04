Flores y descuentos en el Día del Libro en Pamplona

Actualizada 23/04/2019 a las 13:27

Quince librerías de Pamplona han instalado sus puestos con miles de publicaciones en la avenida de Carlos III para conmemorar el "Día Internacional del Libro", compras que en este martes 23 de abril y en toda Navarra se incentivan con un 10% de descuento y con el regalo de una flor.

Bajo un cielo encapotado, los "estands" de las diferentes librerías han levantado sus toldos a las 10,00 horas para conmemorar por décimo primer año consecutivo el proclamado por la UNESCO como "Día Internacional del Libro", una actividad que en Pamplona la organiza el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Libreros Diego de Haro.

Su presidente, Germán Esparza (librería Katakrak), ha explicado a los periodistas que las expectativas de este año son, como las de ediciones anteriores, "que se llenen las calles" de libros "y que la gente venga a visitarnos, a descubrir todas las novedades" que, en el caso de Pamplona, ponen las 15 librerías participantes con sus "estands".

Es este "una muestra representativa de la vitalidad del ecosistema de las librerías de esta ciudad", ha dicho un Esparza convencido de que el regalo de una flor y el descuento del 10 % en el precio de los libros no es determinante en el aumento de ventas de hoy: "El descuento siempre anima a la venta, pero no es lo fundamental. La gente sale a la calle porque quiere ver a las 15 librerías juntas, que se pueden recorrer en unos minutos y es como una explosión, una vitalidad de libros en la calle".

Preguntado sobre la evolución de la lectura en los últimos años y la supuesta pelea entre los formatos digital y papel, ha reconocido que "es complicado de responder", aunque ha negado que haya un "problema" con la competencia entre ambos formatos.

"Creo que lo que es un problema es que no se lea. La gente utiliza diferentes soportes para leer, creo que eso es bueno, que se siga leyendo y que el libro forme parte de nuestras vidas", ha dicho para considerar que las librerías tradicionales, las que trabajan con el soporte papel, "creo que no lo notamos, porque creo que la gente que lee en digital también lee en formato papel, no es una cuestión exclusiva. La gente que lee es que lee".

También ha asegurado que la gente joven que lee lo hace también en papel, "no es una cuestión generacional", ha dicho en su "modesta experiencia de mi librería".

En cuanto a la feria, ha reconocido que para este día, que precede además al verano, una época vacacional en la que se lee más, suelen salir ediciones novedosas, ha dicho para recomendar en esta ocasión, tres libros premiados este año por la Asociación Diego de Haro: "Fakirraren ahotsa" de Harkaitz Cano, "Los asquerosos"de Santiago Lorenzo, y "Los Liszt" de Kyo Maclear y Julia Sardá.

Al lugar ha acudido además en represnetación del Ayuntamiento de Pamplona la teniente de alcalde, Patricia Perales, quien ha considerado "muy importate que el libro esté en la calle, que la gente salga y vea los puestos de nuestras tiendas de Pamplona" en esta jornada.

Como novedad de este año, ha explicado que se ha preparado una actividad solidaria enmarcada en el programa ‘Pamplona es flor’, de forma que el servicio de Jardines ha instalado en ese espacio un mosaico realizado con 980 plantas de flor de temporada, un jardín diferente que a partir de las 18 horas se ofrecerá al público.

La ciudadanía que lo desee podrá irse llevando los ejemplares utilizados para la confección de ese jardín rectangular de 12 metros cuadrados al precio de 1 euro por planta.

Las teselas de ese ‘mosaico biológico’ son pequeñas macetas con petunias y begonias de diferentes colores, unas plántulas que se pueden trasplantar al llegar a casa. Ambas especies son de exterior, aunque en invierno pueden conservar dentro de casa.

Hay además otro jardín, en este caso vertical, con unas 160 plantas de flor de temporada situado en la caseta en la que por la tarde habrá talleres de arreglos de floristería.

Esta actividad se denomina ‘Flores con causa, la causa de libro’ porque el importe de lo recaudado se destinará íntegramente a la compra de libros para los internos en el Complejo Hospitalario de Navarra.

La Asociación de Libreros Diego de Haro, impulsora de la iniciativa con el Ayuntamiento de Pamplona, se encarga de recoger la cantidad económica en una carpa instalada en las proximidades del mosaico y en la que se ofrece información sobre la campaña.

